Carsten Maschmeyer und Veronica feiern Weihnachten in L.A.

Carsten Maschmeyer (65) und Veronica Ferres (59) feiern dieses Jahr Weihnachten in Los Angeles. Da ihre Kinder nicht mehr in Deutschland leben, reisen der Unternehmer und die Schauspielerin in die USA, um Zeit mit ihren Kindern und Enkelkindern zu verbringen. "Mein Sohn lebt seit zwölf Jahren dort, und Veronicas Tochter ist ebenfalls in L.A.", verriet Carsten in einem Interview beim Icon-League-Finale im SAP Garden. Gemeinsam wollen sie die Feiertage im Kreise der Familie genießen.

Doch die Reise in die USA ist nicht nur privater Natur: Bereits eine Woche vor Weihnachten fliegen Carsten und Veronica nach Silicon Valley und San Francisco, damit der Unternehmer sich um einige seiner Start-ups kümmern kann. "Ganz ohne Arbeit geht es nicht", gesteht er. Veronica freut sich derweil auf die bevorstehenden Feiertage nach einem arbeitsreichen Jahr: "Es war unfassbar schön. Ich habe dieses Jahr viel gedreht und jetzt bin ich wahnsinnig froh... Alle Geschenke sind da", verriet sie.

Die Patchwork-Familie von Carsten und Veronica ist über den Globus verteilt. Veronica ist Mutter der angehenden Schauspielerin Lilly Krug (23), die aus ihrer Ehe mit Martin Krug stammt. Carsten hat aus seiner früheren Ehe zwei Söhne, Maurice und Marcel. Beide haben ihn vor Kurzem zum stolzen Großvater gemacht: Marcel wurde im Mai dieses Jahres Vater, Maurice im November 2023. Die gemeinsame Zeit mit den Enkelkindern ist für das Paar etwas Besonderes. Da Maurices Frau, die aus England stammt, einen vierjährigen Sohn mit in die Ehe gebracht hat, ist die Familie noch größer geworden. Die gemeinsamen Feiertage in Los Angeles sind daher ein besonderes Highlight für alle.

Getty Images Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer

Getty Images Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer im September 2009 in Berlin

