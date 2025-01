Das erwartet Molly-Mae Hague von Tommy für Liebes-Comeback

Steuern Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) etwa auf ein Liebes-Comeback zu? Die TV-Bekanntheit und der Boxer trennten sich im August nach fünf gemeinsamen Jahren und der Geburt ihrer Tochter Bambi. Anscheinend stehen die Zeichen aber nun auf Versöhnung, wie ein Insider gegenüber Mirror berichtete: "Molly besteht darauf, dass sie es langsam angehen lassen und sich immer noch gut verstehen wegen Bambi, aber die Wahrheit ist, dass sie ihn nie aufgehört hat zu lieben, und es ist nach wie vor ihr Traum, ihn zu heiraten und mehr Kinder zu bekommen." Ganz so leicht will die Beauty es ihrem Verflossenen aber dann doch nicht machen: Angeblich hat sie einige Grundregeln aufgestellt, an die sich der Sportler zu halten hat, falls es zu einer endgültigen Versöhnung kommen sollte. "Sie ist nicht dumm und würde Tommy nur in romantischer Hinsicht wieder in ihr Leben lassen, wenn sie das Gefühl hätte, ihm vollkommen vertrauen zu können – und er hat noch einen langen Weg vor sich, um dieses Vertrauen wieder aufzubauen", stellte der Informant weiter klar.

Demnach soll Tommy zukünftig auf Partys verzichten. "Ihre Hauptregel ist kein Feiern und das ist die wichtigste. Sie kann nicht zu Hause sitzen und sich Sorgen machen, was er tut, wenn er ausgeht, und sie weiß auch, dass die Frauen sich ihm an den Hals werfen werden", stellte die Quelle klar und ergänzte: "Für jetzt wird er sich also damit abfinden müssen, zu Hause zu bleiben und nur als Paar oder mit Freunden auszugehen – es wird keine wilden Jungsnächte oder Urlaube mehr geben." Zudem verlange sie, zukünftig gemeinsam mit ihrer Tochter bei ihm an erster Stelle zu stehen. "Sie hat auch gesagt, dass er nicht mit anderen Frauen fotografiert werden darf, selbst wenn es unschuldig ist, da sie all die Spekulationen hasst und er sie mit vielen romantischen Gesten und Datenights zurückgewinnen muss. Molly weiß, dass sie Tommy nicht braucht, aber sie liebt ihn und möchte es für ihre Familie noch einmal versuchen", führte der Informant weiter aus.

Im August des vergangenen Jahres gab Molly-Mae ganz überraschend die Trennung von ihrem damaligen Verlobten bekannt. Kurz darauf entbrannten wilde Spekulationen, was wohl zur Trennung geführt haben könnte. Unter anderem wurde berichtet, dass Tommy seine Partnerin mehrfach betrogen haben soll. Diese Vorwürfe wies er jedoch vehement von sich. Seit einiger Zeit stehen jedoch immer wieder Gerüchte im Raum, dass das Ex-Paar sich wieder näherkommt – in der Silvesternacht soll laut The Sun sogar ein leidenschaftlicher Kuss gefallen sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Tommy Fury mit seiner Tochter Bambi

Anzeige Anzeige