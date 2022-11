Nach Trennung: Mauro Icardi und Wanda sind wieder zusammen

Mauro Icardi (29) und Wanda Nara (35) feiern ihr Liebes-Comeback! Der Fußballer und die Schauspielerin gaben Ende September nach neun Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. Schon ein Jahr zuvor kursierten Gerüchte, dass der gebürtige Argentinier seine Frau betrogen haben soll. Diese bestätigte Wanda, indem sie dem Sportler öffentlich vorwarf, fremdgegangen zu sein. Doch jetzt haben die beiden ihre Differenzen offenbar beseitigt: Mauro und Wanda sind wieder ein Paar!

Die Nachricht teilte Mauro auf Instagram. Er postete zwei Fotos von sich und seiner Frau, auf dem das Paar eng umschlungen zu sehen ist. "Sie ist nicht die Frau meines Lebens. Sie ist mein Leben in Gestalt einer Frau", schrieb der 29-Jährige zu den Schnappschüssen. "Auch Disney-Geschichten haben eine zweite Staffel", fügte der Profikicker hinzu.

Wenige Wochen vor dem Liebes-Comeback wurde Wanda The Sun zufolge noch knutschend mit dem Rapper L-Gante in einem Bowling-Center in Quilmes in Argentinien gesichtet. Offenbar sollte es kein Geheimnis bleiben, dass sie mit dem 22-Jährigen unterwegs ist. Auf Instagram postete sie gemeinsame Fotos und ein Video mit L-Gante.

Anzeige

Instagram / mauroicardi Wanda Nara und Mauro Icardi, November 2022

Anzeige

Getty Images Stürmer-Star Mauro Icardi

Anzeige

Getty Images Mauro Icardi und seine Frau Wanda im Oktober 2018 in Mailand

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de