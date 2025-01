Verstecktes Drama: "Love Is Blind"-Kandidatin ist vergeben

Seit Anfang Januar läuft die allererste Staffel von "Love Is Blind: Germany". Heiratswillige Singles suchen in der Datingshow nach der wahren Liebe. Um dabei nicht von optischen Reizen abgelenkt zu werden, findet das erste Kennenlernen blind statt – in den sogenannten Pods. Eine Lovestory wurde dabei allerdings nicht von Netflix ausgestrahlt. Der Grund: Hüseyns auserwählte Frau soll während des Experiments in einer Beziehung gewesen sein. "Nach einigen Wochen hat sich herausgestellt, dass meine auserwählte Frau im wahren Leben einen Freund hatte. Sie ist direkt nach der Show zu ihm gegangen und hat die Beziehung mit ihm fortgeführt", erklärte Hüseyn jetzt in einem Statement auf TikTok. Davon soll ihm die Kandidatin höchstpersönlich am Telefon berichtet haben.

Dennoch versucht Hüseyn, das Ganze mit Fassung zu nehmen: "Ich hatte eine wunderschöne Erfahrung bei 'Love Is Blind' gehabt, wo ich eine sehr tiefe und emotionale Bindung zu einer Frau aufbauen konnte. Wir haben zusammen geweint und gelacht." Obwohl sich der Single-Mann noch einen Tag zuvor sicher war, dass er sich mit der Kandidatin verloben möchte, wurde er an Tag acht in den Pods eines Besseren belehrt. "Als ich an dem Tag in meinen Pod reinkam, lag dort ein Brief für mich. Ich musste den Brief laut vorlesen. Ich habe schon an [ihrer] Stimme erkannt, dass da was nicht stimmt – es war ein Abschiedsbrief", erinnerte er sich zurück.

Die Fans des Formats sind zutiefst betroffen und äußern in der Kommentarspalte ihr Mitgefühl für Hüseyn. "Ich bin sprachlos... Verstehe aber, dass Netflix ihr keine Plattform geben wollte, weil das sonst nur noch mehr Menschen lockt, die sich nur für Fame dort anmelden wollen" oder "Ich bin einfach geschockt. Wie kann man bei dieser Show mitmachen, wissentlich, dass man noch einen Partner draußen hat", lauten nur zwei der Reaktionen auf Social Media. Eine weitere Userin schließt sich an und betont zudem, wie schade es ist, dass die Liebesgeschichte komplett aus der Staffel gestrichen wurde: "Netflix hat auch einfach alles rausgeschnitten, das ist doch Wahnsinn."

TikTok / byseyn Hüseyn, "Love Is Blind: Germany"-Kandidat 2025

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Standbild

