Zu hastig: "Love Is Blind Germany" enttäuscht Netflix-Fans

Netflix hat seinen deutschen Ableger der erfolgreichen Reality-Show Love Is Blind gestartet. Doch die Reaktionen der Fans sind alles andere als positiv. Während 30 Singles in den sogenannten "Pods" die große Liebe finden sollen, ohne einander zu sehen, wirkt die Umsetzung der deutschen Variante für viele Zuschauer übereilt und emotionslos. Besonders die Verlobung von Daniel und Hanni in der allerersten Folge stößt auf Kritik. "Alles passiert viel zu schnell", bemängeln Fans in den sozialen Medien und erklären, dass dem Format dadurch der Charme und die Tiefe des Originals fehle.

Für viele Zuschauer liegt das Problem weniger am Konzept, sondern an der Umsetzung und dem Schnitt der Show. Während im US-Original die emotionalen Gespräche und die Annäherung der einzelnen Paare lange ausgebaut werden, scheint in der deutschen Version vieles gehetzt. Eine Userin auf Instagram kommentiert: "Es gab keine richtigen Dates oder viele Gespräche." Eine andere erklärt, dass der Eindruck wohl am Tempo und Schnitt der Serie liege, da die Verlobungen tatsächlich parallel gedreht worden seien. Dennoch bleibt die Hoffnung, dass kommende Episoden mehr von den romantischen Entwicklungen zeigen, um das Publikum stärker an den Gefühlen der Teilnehmenden teilhaben zu lassen.

"Love Is Blind: Germany" steht als erste deutsche Adaption in einem schwierigen Wettbewerb zum international gefeierten Original. Dieses erfreut sich vor allem in den USA großer Beliebtheit, da es geschickt die aufkeimenden Beziehungen und das Spannungsfeld zwischen Romantik und ungefiltertem Drama einfängt. Für viele Fans ist das langsame, gefühlvolle Kennenlernen der Paare das Herzstück der Show. Ob die deutsche Version daran anknüpfen kann, bleibt abzuwarten.

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Kandidat Daniel

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin Hanni

