Starttermin für "The Biggest Loser" Staffel 17 steht fest

Die beliebte Abnehmshow The Biggest Loser kehrt im neuen Jahr auf die Bildschirme zurück. Ab Sonntag, dem 12. Januar 2025, werden auf Sat.1 um 17:45 Uhr wieder Kandidaten begleitet, die ihr Leben verändern und Gewicht verlieren möchten. Bereits eine Woche vorab, ab dem 5. Januar, steht die Auftaktfolge online zum Abruf bereit, wie Joyn berichtet. Dabei können sich die Zuschauer neben der neuen Sendezeit am Vorabend auf einige Neuerungen gefasst machen. Die große Abnehm-Challenge findet auf der idyllischen griechischen Insel Naxos statt, wo insgesamt 14 Teilnehmer antreten, um unter professioneller Anleitung den Kampf gegen die Kilos aufzunehmen.

Unter dem Motto "Weniger ist mehr!" bringen die mutigen Kandidaten gemeinsam fast zwei Tonnen Startgewicht auf die Waage. Unterstützt werden sie wie gewohnt von den erfahrenen Coaches Ramin Abtin (52) und der ehemaligen Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss (44). In der 17. Staffel der Sendung gibt es allerdings auch eine entscheidende Neuerung, wie Christine dem Sender bestätigt: "Statt in Teams treten dieses Jahr alle Kandidaten als Einzelkämpfer an. Jeder kämpft für sich!"

"The Biggest Loser" blickt auf eine bewegte Geschichte im deutschen Fernsehen zurück. Ursprünglich startete die Show 2009 auf ProSieben, bevor sie von Kabel Eins übernommen wurde. Seit 2012 ist sie fester Bestandteil des Sat.1-Programms und begeistert die Zuschauer mit emotionalen Geschichten und beeindruckenden Verwandlungen. Vergangenes Jahr wagte die Sendung einen Versuch in der Primetime, kehrt nun aber wieder in den frühen Sonntagabend zurück. Insgesamt dürfen sich die Fans der Sendung ab Januar auf 14 spannende neue Folgen freuen und mitfiebern, wer sich den Titel "The Biggest Loser 2025" schnappt und so in die Fußstapfen seines Vorgängers Giulio Arancio tritt.

SAT.1/Julia Feldhagen Christine Theiss, TV-Persönlichkeit

SAT.1/ Willi Weber Giulio Arancio, Kandidat bei "The Biggest Loser" 2024

