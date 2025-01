Alessia Herren teilt emotionale Worte zu Papa Willi (†45)

Vor knapp vier Jahren starb Willi Herren (✝45). Der plötzliche Tod des Entertainers war besonders für seine Tochter Alessia Herren (22) schwer zu verarbeiten. Um ihren Papa zu ehren, widmet ihm die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin einen Instagram-Beitrag. Zu einer Fotoreihe, die unter anderem ihre Tochter Anisa-Amalia vor Willis Grab zeigt, schreibt sie: "Papa, du bist mein Fels, mein Held, und mein größtes Vorbild. Alles, was ich bin, alles, was ich erreiche, habe ich dir zu verdanken."

Alessia und Willi hatten ein sehr gutes Verhältnis, das offenbar bis über seinen Tod hinausgeht. "Du hast mir den Weg gezeigt, den ich heute gehe, mit deiner Liebe, deinem Glauben an mich und deiner unendlichen Stärke. Jetzt bist du der schönste Engel, der über uns wacht, und ich spüre dich in jedem Moment meines Lebens", schreibt die 22-Jährige weiter. Alessia denke in alltäglichen Momenten oft an ihren Papa: "Du wirst für immer fehlen, aber niemals vergessen sein, denn du lebst in meinem Herzen weiter für immer!"

Das ist nicht das erste Mal, dass Alessia ihrem Papa rührende Zeilen im Netz widmet. An den Weihnachtsfeiertagen wurde ihr Verlust offenbar besonders deutlich, weshalb sich die Dschungelcamp-Kandidatin dafür entschied, ein altes Foto aus ihrer Jugend mit Willi zu teilen. "Du wirst immer vermisst und niemals vergessen. Ein schönes Weihnachtsfest dort, wo du jetzt bist. Du bist unser schönster Engel! Ich liebe dich", schrieb sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto.

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herrens Tochter Anisa-Amalia bei Willi Herrens Grab

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Willi und Alessia Herren