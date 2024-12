Alessia Herren widmet Papa Willi (†45) einen rührenden Post

Für Alessia Herren (22) sind die Feiertage wohl auch immer mit einer gewissen Traurigkeit verbunden. Weihnachten feiert sie umringt von ihren Liebsten – eine Person fehlt jedoch: Die Promi-Tochter verlor im April 2021 ihren Papa Willi Herren (✝45). Auf Instagram drückt sie nun aus, nach wie vor an den deutschen TV-Star zu denken. "Du wirst immer vermisst und niemals vergessen. Ein schönes Weihnachtsfest dort, wo du jetzt bist. Du bist unser schönster Engel! Ich liebe dich", schreibt sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto von Willi.

Die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit widmet ihrem Papa aber noch weitere Beiträge in ihrer Story. Sie repostet ein Video, das sie zu seinem dritten Todestag veröffentlicht hatte, in dem viele gemeinsame Momente mit Willi sowie einzelne Clips des Entertainers zusammengeschnitten sind. Außerdem teilt Alessia ein Foto des Vater-Tochter-Duos, das sie in jüngeren Jahren zeigt. Darunter setzt sie die Worte: "Eine Liebe, die nie endet" und "Ich vermisse und liebe dich so sehr".

Die 22-Jährige machte bereits im vergangenen April deutlich, dass sie der Verlust ihres Papas noch immer sehr schmerzt. An seinem dritten Todestag veröffentlichte sie einen langen Text im Netz, der viele rührende Worte beinhaltete. "Heute vor drei Jahren – am 20.04.2021 – kam die Nachricht: 'Dein Papa ist nicht mehr da...' Es zerriss mir das Herz, für mich ist eine Welt zusammengebrochen!", erklärte Alessia und ergänzte: "Ich kann es immer noch nicht glauben, dass du nicht mehr bei uns bist... Du wolltest mir noch so viel von der Welt zeigen..."

Instagram / alessiamillane Willi Herren mit seiner Tochter Alessia Herren

Krick, Jens/ Action Press Willi und Alessia Herren im April 2021

