Davor fürchtet sich Anna-Carina Woitschack im Dschungelcamp

Anna-Carina Woitschack (32) wagt sich in den australischen Urwald, um das Dschungelcamp zu meistern. Während ihres Besuchs in der Morgensendung "Punkt 8" betont die Sängerin, dass sie dafür bestens gewappnet sei. Eine bestimmte Sache bereite ihr aber trotzdem Bauchschmerzen: "Eine kleine Phobie besteht auch: die Ratten." Sollte es zu einer Prüfung mit den Vierbeinern kommen, würde das die DSDS-Bekanntheit zwar an ihre Grenzen bringen, dafür hat sie sich aber vorab auf den Ernstfall vorbereitet: "Dann ist das jetzt Konfrontationstherapie. Ich war schon vorher in der Tierhandlung und habe mich ein bisschen mit den Nagern angefreundet."

Warum sich Anna-Carina vor Ratten fürchtet, kann sie sich selbst kaum erklären. Gegenüber den Moderatoren schwärmt sie, dass die Tierchen eigentlich ganz süß seien. "Ich weiß auch gar nicht so richtig, was mich an den Tieren so ekelt", überlegt sie. Während sich die 32-Jährige dann aber ein Video mit den Nagetieren anschaut, stößt sie einen schrillen Schrei aus. Die Vierbeiner über einen TV-Bildschirm zu beobachten, ist ihr schon zu viel. Ob sich Anna-Carina im Dschungel ihrer Phobie stellen muss, bleibt jedoch abzuwarten.

Abseits des Dschungelcamp-Trubels begeistert Anna-Carina ihre Fans durch ihre Schlagermusik. Die gebürtige Sachsen-Anhalterin wurde durch ihre Teilnahme an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bekannt und hat sich seitdem in der Musikbranche etabliert. Seit 2020 ist sie zudem mit Stefan Mross (49), ebenfalls eine bekannte Größe im deutschen Schlager, verheiratet. Die beiden galten lange als Traumpaar der Branche, bevor sie die Trennung öffentlich machten. Aktuell stecken beide noch inmitten ihrer Scheidung.

Getty Images Anna-Carina Woitschack im April 2022

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

