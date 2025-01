Davor haben die "Let's Dance"-Stars am meisten Respekt

In wenigen Wochen stellen 14 Stars bei Let's Dance ihre tänzerischen Fähigkeiten unter Beweis. Auch wenn sich die Promis auf die Herausforderung freuen, haben sie auch großen Respekt vor der Aufgabe. "Am meisten Respekt habe ich davor, jede Woche eine neue Choreografie zu lernen und mich einer komplett neuen körperlichen Belastung auszusetzen", erzählt Para-Schwimmer Taliso Engel in einem Instagram-Video des offiziellen Profils der Show.

Leyla Lahouar (28) hat Angst, dass sie sich plötzlich nicht mehr an wichtige Dinge erinnern kann: "Zum Beispiel, dass ich mir Schritte nicht merken kann oder einen kompletten Tanz gar nicht merken kann. Dass ich einfach viel zu steif bin und dass ich es einfach nicht hinbekomme, lockerer zu sein und ich mich dann vielleicht deshalb mit meinem Tanzpartner nicht gut verstehen könnte."

Bei Marie Mouroum sieht das anders aus. "Den größten Respekt habe ich natürlich vor der Liveshow, weil ich komme aus dem Film und ich bin es gewohnt, wenn ich mal irgendwie was nicht hinbekomme oder ein Move nicht klappt, dann macht man Cut und fängt von vorne an und das haben wir jetzt hier halt nicht", berichtet die Stuntfrau in dem Clip und fügt hinzu: "Das hat dann einfach jeder gesehen."

Getty Images Taliso Engel, Schwimmer

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Reality-TV-Sternchen

