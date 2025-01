"Durchgehend geschrien": Lisa Akkaya hatte schlaflose Nacht

Lisa Marie Akkaya (23) ist frisch gebackene Mama. Mit ihrem Ehemann Furkan Akkaya (23), kurz Akka, durfte sie vor wenigen Monaten einen kleinen Sohn namens Emilio auf der Welt begrüßen. Regelmäßig lässt die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit ihre Fans an ihrem Familienalltag teilhaben und berichtet auch von realistischen Zuständen wie beispielsweise schlaflosen Nächten. "Heute Nacht war echt herausfordernd. Emilio ist eigentlich ruhig, aber letzte Nacht hat er durchgehend geschrien und egal, was wir versucht haben, es hat nichts geholfen", berichtet Lisa auf Instagram. Bis kurz vor 9:00 Uhr morgens soll der kleine Mann nicht zur Ruhe gefunden haben.

Für Lisa und Akka scheint die schlaflose Nacht ordentlich an den Nerven gezehrt zu haben. "Ich war die Nacht psychisch so am Ende, musste selber immer wieder weinen, weil ich nicht wusste, was mein Kind braucht und einfach nicht weiter wusste", erklärt die 23-Jährige weiter. Momentan fühle sie sich "komplett leer". Im gleichen Atemzug macht Lisa aber auch ihren Hatern eine Ansage. Respektlose Kommentare und Nachrichten wolle sie nicht erhalten. "Es ist vollkommen normal, als Eltern auch solche Tiefen zu durchleben. Ich nehme euch einfach ehrlich auf unserer Reise mit. [...] Ich will nur, dass ihr wisst, dass ihr nicht alleine seid", heiß es in ihrer Social-Media-Story weiter.

Lisa und Akka bestätigten 2023 öffentlich ihre Beziehung. Gemeinsam mit ihrem rund zwei Monate alten Sohn leben die Realitystars in Dubai. Auf Social Media verriet die Influencerin kürzlich, ob sie sich noch ein weiteres Kind vorstellen könnte: "Eine Mini-Lisa wäre schon noch ein Träumchen. Findet ihr nicht?" Erst einmal wollen sich die jungen Eltern aber wohl voll und ganz auf Emilio konzentrieren.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya und ihr Sohn Emilio im Dezember 2024

Instagram / lisa.straube Lisa Marie und Furkan Akkaya im Oktober 2024

