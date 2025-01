Fans sorgen sich um Katie Price' Gesundheit nach Abnahme

Katie Price (46) sorgt erneut für Aufsehen – diesmal mit ihrer stark veränderten Figur, die sie bei einer Party zur neuen Staffel von Geordie Shore präsentierte. Die Reality-TV-Bekanntheit zeigte sich auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, in einem schwarzen Glitzer-Outfit, das ihren deutlich schlankeren Körper betonte. Ihre Fans äußern sich in sozialen Medien besorgt über den Gewichtsverlust des OnlyFans-Models und warnen vor möglichen gesundheitlichen Folgen. Kritische Kommentare wie "Katie, bitte verliere nicht noch mehr Gewicht" oder "Etwas stimmt nicht mit ihrer Gesundheit, sie hat zu viel Gewicht verloren" und "Du machst immer tolle Fotos, aber bitte nimm nicht noch mehr ab!" begleiten ihre Posts.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte die 46-Jährige gemeldete Sorgen um ihre Gesundheit zurückgewiesen und betont, dass ihr neuer Fokus auf Fitness und Bewegung ihr Wohlbefinden steigere. Ihr Management erklärte damals gegenüber dem Online-Magazin, sie habe schon immer eine zierliche Figur gehabt und mache regelmäßige Sporteinheiten, um ihrem Körper etwas Gutes zu tun. Zuletzt jedoch berichten Insider, dass sie mit Beziehungsproblemen zu kämpfen habe: Weihnachten verbrachte sie getrennt von ihrem Freund John Joe Slater. Zwar erschien das Paar gemeinsam beim "Geordie Shore"-Event, jedoch machten sie Berichten zufolge einen distanzierten Eindruck.

Neben Diskussionen um ihre Beziehung war Katie in der Vergangenheit vor allem wegen ihrer vielen Schönheits-OPs in den Schlagzeilen. Die Britin hat sich schon zahlreiche Male unters Messer gelegt – allein ihre Brüste ließ sie sich ganze 17 Mal operieren. Zuletzt unterzog sich die Fünffach-Mama einem kompletten Gesichtslifting. Trotz vieler Kritik plant Katie noch weitere Beauty-Eingriffe, sieht aber ein, dass das nicht normal ist. "Ich glaube, ich brauche eine Therapie, was die Operationen anbelangt. Ich würde nicht sagen, dass ich eine Körperdysmorphie habe, aber es gibt offensichtlich etwas Tieferliegendes, weshalb ich das Bedürfnis habe, mich operieren zu lassen", begründete sie in einem Interview mit Closer.

Mediennummer: 46632147 JJ Slater und Katie Price im Januar 2025

Instagram / katieprice Katie Price, Model

