Gina-Lisa Lohfink zeigt sich erstmals mit Freundin La Missy

Realitystar Gina-Lisa Lohfink (38) präsentiert ihre Freundin La Missy erstmals der Öffentlichkeit – und das gleich im großen Stil. Für das RTL-Format "Wo die Liebe hinfällt" lassen sich die beiden während ihres Alltags begleiten und geben dabei ungefilterte Einblicke in ihre Beziehung. Für Missy, die zwar schon einmal in einer Datingshow mitwirkte, ansonsten aber das Rampenlicht meidet, eine ungewohnte Situation. "Das ist ganz neu für mich, aber das gehört dazu. Das macht mich auch stolz", verrät sie in Bezug auf Gina-Lisas Bekanntheitsgrad. Doch nicht alles läuft reibungslos – die beiden zeigen, dass hinter der Fassade manchmal auch Wolken aufziehen.

Gerade in letzter Zeit scheint es bei den beiden öfter zu kriseln: "In den letzten Wochen ist alles nicht mehr so rosig und die Fassade bröckelt", gibt Gina-Lisa offen zu. Während einer Auseinandersetzung vor der Kamera verweigert Missy Interviews und bricht schlussendlich sogar die Dreharbeiten ab. Danach versuchen beide, den Schein zu wahren, doch Spannungen bleiben spürbar. Besonders Missy wirkt zurückhaltend und kühl, was die Situation für Gina-Lisa nicht leichter macht.

Trotz der offensichtlichen Spannungen scheinen Gina-Lisa und Missy eine gemeinsame Vergangenheit nicht so leicht hinter sich zu lassen. Nachdem das Paar im Juli offiziell seine Beziehung auf Eis gelegt hatte, sorgten neue Urlaubsbilder für Gesprächsstoff. Auf Missys Social Media tauchten verdächtig harmonische Aufnahmen auf, die stark nach einem Pärchenurlaub aussahen. Nach der Trennung im Sommer hatte Gina-Lisa im Podcast "Blitzlichtgewitter" deutliche Worte gefunden. "Ich bin immer zu nett und zu herzlich", warnte die 38-Jährige und betonte, wie wichtig es sei, auf sich selbst aufzupassen. Ihre damalige Konsequenz: Beziehungen erst einmal aus der Öffentlichkeit zu halten.

Instagram / lamissy_official La Missy, vermeintliche neue Liebe von Gina-Lisa Lohfink

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink mit ihrer Freundin

