Inmitten von Scheidung: Joshua Hall soll neu vergeben sein

Eigentlich befinden sich Joshua Hall und seine Ex Christina (41) mitten in ihrem Scheidungsprozess. Doch in dieser Zeit scheint der Realitystar nun eine neue Liebe gefunden zu haben. Zumindest behauptet ein Insider, dass Josh in Nashville eine Frau kennenlernte, die sein Herz höherschlagen lässt. "Josh hat in Nashville eine wunderbare Frau kennengelernt und sie sind seit einiger Zeit glücklich zusammen", plauderte die Quelle gegenüber Us Weekly aus. Das sei aber vollkommen unbeabsichtigt gewesen: "Josh hatte nicht versucht, sich zu verabreden, aber er hat jemanden kennengelernt, und es war eine perfekte Übereinstimmung." Bei der Frau soll es sich um das Model Stephanie Gabrys handeln. Bestätigt ist das bisher aber nicht.

Dass Josh seine neue Liebe öffentlich macht, ist aber offenbar unwahrscheinlich. Wie der Insider weiter verrät, habe der US-Amerikaner keine Lust mehr, in der Öffentlichkeit zu stehen. Er versuche jetzt, ein privateres Leben zu führen. Verstecken will er sich wohl aber trotzdem nicht. "Er hat keine Show aus der Beziehung gemacht, aber es ist kein Geheimnis. Josh ist einfach unauffällig", meint der Informant. Der 44-Jährige sei jetzt sehr zufrieden: "Er ist sehr glücklich mit seinem Leben und freut sich auf das Jahr 2025 und das, was noch vor ihm liegt. So glücklich, wie er jetzt ist, war er lange nicht mehr."

In den vergangenen Monaten hatte Josh eigentlich weniger zu lachen. Im Juli vergangenen Jahres wurde laut TMZ im US-Bundesstaat Kalifornien die Scheidung von ihm und Christina eingereicht. Damit endete eine etwa dreijährige Ehe. Das Jawort hatten sie sich erst 2022 gegeben. Bei einer friedlichen Trennung blieb es aber nicht. Die TV-Bekanntheit warf ihrem Ex vor, sie und ihre Kinder überwacht zu haben. Zudem soll er nach der Trennung ohne Absprache in ihr Haus gekommen sein und einige Gegenstände entwendet haben. Außerdem behauptet sie, Josh habe sich ungefragt Geld von ihrem Konto genommen. Bei Instagram meinte die 41-Jährige: "Ich habe mir den Arsch aufgerissen, um ein Leben für mich und meine Kinder aufzubauen, und jeder, der versucht, sich zu nehmen, was er nicht verdient oder wofür er nicht gearbeitet hat, sollte sich schämen."

Instagram / unbrokenjosh Joshua Hall im September 2024

Instagram / unbrokenjosh Joshua Hall und Christina Haack

