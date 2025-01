Joshua Hall blickt nach Scheidung optimistisch auf 2025

Joshua Hall blickte auf das Jahr 2024 zurück und teilte in einem Instagram-Post einige persönliche Einblicke in eine schwierige Lebensphase. Der 44-jährige Immobilienmakler und Ex-Mann von Christina Hall (41) schrieb: "2024 war ein hartes Jahr, aber es hat mich wachsen lassen." Dabei offenbarte Joshua, dass die Herausforderungen der vergangenen Monate ihn geprägt und zu einer "besseren Version" seiner selbst gemacht hätten.

Joshua und Christina, die von 2022 bis 2024 verheiratet waren, reichten im Juli offiziell die Scheidung ein. Über die genauen Gründe schweigt er, richtete jedoch liebevolle Worte an die Menschen, die ihm in dieser schwierigen Zeit zur Seite standen: "Ich werde für immer dankbar sein für meine Community, die mich weiterhin liebt und unterstützt, sowie für die besonderen Menschen, die in mein Leben gekommen sind." Zum Abschluss blickte der Immobilienmakler optimistisch in die Zukunft und äußerte sich zuversichtlich für das kommende Jahr: "Auf einen frischen Neustart, die Chance, ein neues Kapitel zu schreiben, mit neuen Anfängen – das wird mein bestes Jahr!"

Die Beziehung von Joshua und Christina stand von Anfang an im Rampenlicht. Nicht nur privat, sondern auch beruflich galten die beiden als ein starkes Team. Die Trennung scheint für Joshua eine Zeit der Selbstreflexion gewesen zu sein, in der er – wie er selbst schreibt – gelernt hat, wer wirklich für ihn da ist. Während Christina in ihrer Trennung auf prominente Unterstützung durch Scheidungsanwältin Laura Wasser (56) setzt, blickt Joshua hoffnungsvoll nach vorn. Zuschauer dürfen gespannt sein, ob die beiden weiterhin getrennte Wege auf und abseits des Bildschirms gehen.

Instagram / unbrokenjosh Christina Hall mit ihrem Noch-Ehemann Joshua Hall

Instagram / thechristinahall Christina Haack und Joshua Hall, Ehepaar

