Während Scheidung: Joshua Hall macht neue Liebe offiziell

Joshua Hall hat seine neue Beziehung mit dem Model Stephanie Gabrys offiziell gemacht. Auf Instagram teilte er am Montag ein Foto der beiden, das vor einer Feuerstelle mit weihnachtlicher Dekoration und Bergen im Hintergrund aufgenommen wurde. Stephanie sitzt auf dem Schnappschuss breit lächelnd auf seinem Schoß und kuschelt sich an ihn. Die Veröffentlichung seiner neuen Beziehung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Joshs Scheidung von seiner Noch-Ehefrau Christina Haack (41) noch nicht abgeschlossen ist.

Schon in den letzten Tagen wurde mehrfach gemunkelt, dass Josh eine neue Frau an seiner Seite hat. Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly: "Josh hat in Nashville eine wunderbare Frau kennengelernt, und sie sind seit einiger Zeit glücklich zusammen." Ihm zufolge seien die beiden perfekt füreinander. Doch der Immobilienmakler wollte angeblich keine große Sache daraus machen. "Er hat keine Show aus der Beziehung gemacht, aber es ist kein Geheimnis. Josh ist einfach unauffällig", erklärte die Quelle.

Die Scheidung von Christina verlief bisher alles andere als friedlich. Die TV-Bekanntheit hatte ihrem Verflossenen schwere Vorwürfe gemacht: Unter anderem behauptete sie, dass er sie und ihre Kinder überwacht habe. Zudem soll er unerlaubt in ihr Haus eingedrungen sein und einige ihrer Sachen mitgenommen sowie Geld von ihrem Konto entwendet haben. Christina machte daraufhin ihren Standpunkt auf Instagram klar: "Ich habe mir den Arsch aufgerissen, um ein Leben für mich und meine Kinder aufzubauen, und jeder, der versucht, sich zu nehmen, was er nicht verdient oder wofür er nicht gearbeitet hat, sollte sich schämen." Trotz der turbulenten Vergangenheit scheint Josh nun mit Stephanie ein neues Kapitel seines Lebens aufzuschlagen.

Anzeige Anzeige

Instagram / unbrokenjosh Joshua Hall, Immobilienmakler

Anzeige Anzeige

Instagram / unbrokenjosh Joshua Hall und Christina Haack

Anzeige Anzeige

Anzeige