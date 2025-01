Lizzo startet nach krassem Abnehmerfolg eine Holztherapie

Seit über einem Jahr arbeitet Lizzo (36) nun schon daran, fit zu werden und etwas Gewicht zu verlieren. In den vergangenen Monaten hat sie dafür ihre Ernährung komplett umgestellt und einen strengen Sportplan verfolgt. Jetzt teilt sie auf Instagram eine neue Methode, die sie gerade ausprobiert: Holztherapie. Wie ihr Video zeigt, ölt man sich dafür erst einmal kräftig ein, bevor man mit verschiedenen Instrumenten aus Holz über die Haut fährt. Dabei bleibt keine Partie aus: Die Sängerin massiert ihren Bauch, ihr Dekolleté, ihre Arme und Beine, den Rücken und sogar ihren Hals und das Gesicht.

Wie Healthline schreibt, soll die holistische Massage mit den hölzernen Instrumenten dafür sorgen, dass Cellulite, Falten und auch Stress reduziert werden. Ob es Lizzo bisher geholfen hat, ist nicht klar: Während ihrer Selbstmassage sagt die Musikerin kein Wort, sie ist viel zu konzentriert bei der Arbeit. Den neuen Beitrag nutzt die "Good As Hell"-Interpretin aber auch, um ihren Fans eine wichtige Nachricht nahezubringen. "Ich bin stolz darauf, wie du dich entscheidest, für dich selbst einzustehen. Ich bin stolz auf die Grenzen, die du gesetzt hast. Heute werden dir erstaunliche Dinge passieren", prophezeit sie unter dem Video.

Stressreduzierung könnte Lizzo aktuell nötig haben – immer noch liegt gegen sie eine Klage wegen Belästigungsvorwürfen vor. Ehemalige Tänzerinnen haben den gerichtlichen Prozess dazu bereits im August 2023 angestoßen, doch noch immer kämpft Lizzo dagegen an. Im Podcast "Baby, This Is Keke Palmer" redete sie im Dezember des vergangenen Jahres zum ersten Mal ganz konkret über die Vorwürfe und offenbarte, wie sehr sie diese Äußerungen getroffen haben. "Ich war tief verletzt, weil diese Tänzerinnen nicht einmal die Tour mit uns beendet hatten. Aber auch unabhängig davon waren das Leute, denen ich Chancen gegeben habe. Das waren Leute, die ich als Tänzerinnen mochte und schätzte, sie als Tänzerinnen respektierte", erklärte sie damals ihre Gefühlslage.

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Januar 2025

Getty Images Lizzo bei der Vanity Fair Oscar Party im März 2024

