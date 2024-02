"White Lotus"-Leo und Meghann Fahy teilen erstes Pärchenbild

Damit sind sie offiziell ein Paar! Vor zwei Jahren waren Meghann Fahy (33) und Leo Woodall (27) erstmalig am Set von "The White Lotus" aufeinandergetroffen. Schnell hatte die Gerüchteküche zu einer möglichen Romanze der Schauspielkollegen gebrodelt. Als sie dann über ein Jahr später in New York beim Knutschen entdeckt wurden, bestand kein Zweifel mehr an ihrem Verhältnis. Jetzt machen sie ihre Beziehung auch im Netz offiziell: Meghann und Leo teilen ihr erstes Pärchenfoto!

Auf Instagram postet die 33-Jährige den süßen Schnappschuss. Dieser zeigt den britischen Schauspieler und die The Bold Type-Darstellerin von hinten in lässigen Outfits. Arm in Arm spazieren sie durch die Stadt und wirken dadurch sehr vertraut. Über die offizielle Bekanntgabe ihrer Beziehung freuen sich die Fans! "Endlich ist es raus! Ihr seid ein tolles Paar", schwärmt ein Nutzer unter dem Beitrag. "Ich freu mich so für euch", kommentiert ein weiterer Follower begeistert.

Privat haben die Co-Stars ihr Glück gefunden. Auch beruflich dreht sich bei Leo momentan alles rund ums Thema Liebe. In der neuen Netflix-Romanze "Zwei an einem Tag" spielt der Schauspieler an der Seite von Ambika Mod die Hauptrolle.

Anzeige

Instagram / meghannfahy Meghann Fahy und Leo Woodall, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Der Cast von "The White Lotus"

Anzeige

BFA/ Action Press Meghann Fahy und Leo Woodall

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de