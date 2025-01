Luca Hänni stichelt gegen Reality-Star bei "Let's Dance"

Die beliebte Sendung Let's Dance hat bei Luca Hänni (30) sicherlich einen besonderen Platz im Herzen – immerhin hat er dadurch seine Frau und die Mutter seines Kindes kennengelernt. Genau deswegen haben der Sänger und die Profitänzerin auch eindeutige Meinungen über die diesjährigen Teilnehmer. Im Podcast "Don't Worry be Hänni" werten sie aus, auf wen sie sich am meisten freuen – und auf wen eher nicht so. Leyla Lahouar (28) hat den Musiker bisher überhaupt nicht überzeugt. Der Reality-TV-Queen sei er "voreingenommen" gegenüber und er findet sie nur "künstlich". Tatsächlich vergleicht er sie vom bisherigen Auftreten mit Laura Müller (24) – und da sei er einfach raus.

Lucas Frau Christina (34) sieht das etwas gelassener. Sie findet es spannend, dass Leyla sich auf das Parkett traut. Jedoch ist die Influencerin auch nicht diejenige, die ihrer Meinung nach die Nase vorn hat. Christina setzt eher auf den sehbehinderten Schwimmer Taliso Engel und den ehemaligen Olympia-Turner Fabian Hambüchen (37). "Die Sportler muss man natürlich immer auf dem Schirm haben. Die haben immer sehr viel Ehrgeiz", munkelt die einfache Mutter im Podcast. Auf Marc Eggers (38) seien beide Hännis sehr gespannt – besonders Luca freut sich darauf, seinen alten TV-Kollegen zu sehen. "Ich schreibe ihm gleich, ich komme ihn backstage besuchen – ich freue mich, das wird gut", kündigt der "Love Me Better"-Interpret an.

Die Tanzshow, bei der sich die beiden kennengelernt haben, ist für Luca und Cristina immer mal wieder ein Thema. Aufgrund ihrer Schwangerschaft 2024 musste die Tänzerin die Staffel des vergangenen Jahres aussetzen – dadurch konnte sie erstmals alles aus der Zuschauerperspektive verfolgen. Im Mai äußerte sie dann harte Kritik an der Jury. "Tanzen soll berühren und Technik ist ein Mittel zum Zweck. Wie du die Leute berührst, ist im Endeffekt egal", bemängelte sie damals Joachim Llambi, Motsi Mabuse (43) und Jorge González (57)' Urteile in der Show. Sie fand damals, die drei würden "das Publikum manipulieren".

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni bei der ersten "Let's Dance"-Show in Köln im Februar 2020

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni bei der Premiere von "No Time To Die"

