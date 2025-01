Sarah Engels ganz offen: Das hat sie im Jahr 2024 gelernt

Die Sängerin Sarah Engels (32) hat in einer Fragerunde auf Instagram offen über die Ereignisse, die ihre Patchworkfamilie 2024 erschütterten, gesprochen. Dabei betonte die 32-Jährige, die durch die Castingshow Deutschland sucht den Superstar bekannt geworden ist, dass sie immer wieder herausgefordert worden sei. Als Lektion aus dieser turbulenten Zeit habe Sarah gelernt: "Es ist keine Angst oder Schwäche, sondern eine stille Stärke, sich zurückzuhalten."

Wie Sarah weiter erklärte, wolle sie die Konflikte mit ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi (32) und dessen Verlobter Laura Maria Rypa (29) hinter sich lassen. Denn sie habe gelernt, "stärker bei mir und meiner Familie zu bleiben und sich von dem zu lösen, was von außen an mich herangetragen wird". Sarah bezeichnete die Vergangenheit metaphorisch als einen "schweren Rucksack", den sie nicht länger mit sich herumtragen wolle. Stattdessen möchte sich die zweifache Mutter auf ihre kleine Familie konzentrieren und alte Wunden heilen lassen. Es gehe darum, die Vergangenheit nicht zu vergessen, sondern zu akzeptieren, was geschehen ist, und Stärke daraus zu ziehen. "Wir verdienen es, frei zu sein. Frei von Wut oder Schmerz", so Sarah.

Seit Sarahs Trennung von Pietro im Jahr 2016 bemühen sich alle Beteiligten, das Beste für ihre Patchworkfamilie zu schaffen. Mit ihrem Mann Julian (31) hat Sarah 2021 noch einmal geheiratet und ihr zweites Kind bekommen. Besonders auffällig ist das Timing von Sarahs aktuellen Aussagen: Diese tätigte sie nur wenige Tage, nachdem Pietro und Laura bei einem Live-Event erstmals über all die Gerüchte sprachen, die sich seit dem Polizeieinsatz im Oktober 2024 um ihre Beziehung ranken.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Sarah Engels und Pietro Lombardi

Instagram / sarellax3 Julian Engels und Sängerin Sarah Engels bei ihrem Silvesterkonzert, 2024

