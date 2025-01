Britney Spears tanzt unbeschwert nach Haus-Evakuierung

Wie viele andere Prominente hat auch Sängerin Britney Spears (43) ihr Zuhause aufgrund der verheerenden Waldbrände in Los Angeles räumen müssen. Die 43-Jährige berichtete nun auf Instagram, dass sie vier Stunden lang unterwegs gewesen sei, um sich nach dem Verlassen ihres Anwesens in einem Hotel in Sicherheit zu bringen. Der Stromausfall in ihrem Hidden-Hills-Anwesen habe sie seit zwei Tagen daran gehindert, sich an ihre Fans zu wenden.

Trotz des Chaos blieb Britney positiv und postete ein weiteres Video, in dem sie in einem pink gepunkteten Sommerkleid und schwarzen High Heels zu Madonnas Klassiker "La Isla Bonita" tanzt. Mit den Worten "Der Lichtschein in der Dunkelheit", begleitet von Symbolen wie Schwertern und Rosen, versuchte sie, Optimismus zu verbreiten. Die Kommentare zu ihren Posts hatte die Pop-Ikone deaktiviert. Obwohl Britney den Beitrag inzwischen wieder aus dem Netz entfernt hat, sind Ausschnitte daraus bei OK!-Magazin zu sehen.

Wie es um ihr Zuhause steht, erklärte Britney auf Instagram nicht. Bekannt ist aber, dass ihre Freundin Paris Hilton (43) wenig Glück hatte: Sie verlor ihre Malibu-Villa in den Flammen. Ihren zerstörten Wohnsitz zeigte die Hotelerbin in einer emotionalen Videobotschaft. Die enge Freundschaft zwischen Britney und Paris wird immer wieder öffentlich thematisiert.

Instagram / britneyspears Britney Spears, November 2024

Instagram / parishilton Paris Hilton und Britney Spears, 2006