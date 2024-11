Paris Hilton feiert 18 Jahre Selfie mit Britney Spears

Sängerin und Realityqueen Paris Hilton (43) hat das 18-jährige Jubiläum des ikonischen gemeinsamen Selfies mit Britney Spears (42) gefeiert. Die 43-jährige Paris teilte kürzlich drei fröhliche Fotos aus dem Jahr 2006 auf ihrem Instagram-Account und schrieb dazu: "Vor 18 Jahren haben Britney Spears und ich das Selfie erfunden. #IconsOnly." Die beiden Freundinnen strahlen auf den von Paris veröffentlichten Bildern in die Kamera.

Auf den Fotos trägt Paris ein schwarzes Haarband und ein graues Tanktop, während Britney in einer weißen Bluse zu sehen ist. Zwei der Bilder zeigen die beiden lachend, beim dritten ziehen sie ein typisches Duckface. Es ist nicht das erste Mal, dass Paris die Behauptung aufstellt, sie sei die Erfinderin des Selfies. Bereits im November letzten Jahres schrieb sie auf X (ehemals Twitter): "In den 2000ern habe ich das Selfie erfunden. Was habt ihr seitdem mit meiner Erfindung gemacht?!"

Laut der Library of Congress soll der älteste bekannte Selbstporträt-Schnappschuss aus dem Jahr 1839 stammen und von Robert Cornelius aufgenommen worden sein. Während das Wort "Selfie" erst in den frühen 2000er Jahren bekannt und schließlich 2013 ins Oxford Dictionary aufgenommen wurde, haben sich die Hilton-Spears-Bilder als frühe Beispiele eines Trends erwiesen, der die sozialen Medien revolutioniert hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paris Hilton und Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2008

Anzeige Anzeige

Instagram / C_2AEsktPhk Britney Spears, September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige