Darf Jürgen Hingsen nicht an Dschungel-Prüfungen teilnehmen?

Jürgen Hingsen (66) gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Sportler der 80er Jahre. Der ehemalige Zehnkampf-Star weiß also, was es heißt, sich schwierigen Prüfungen zu stellen. Schon bald will er auch im Dschungelcamp Vollgas geben. Allerdings wird Jürgen im australischen Dickicht nicht ganz aus dem Vollen schöpfen können – zumindest, wenn es um körperlich anstrengende Prüfungen geht. "Ich hatte zwei Muskelabrisse, das weiß RTL. Deswegen sind Übungen, bei denen man die Balance halten muss, schwierig für mich. Das ist dem Leistungssport geschuldet", deutete er nun im Interview mit der Bild an.

Zwar habe sich Jürgen auf das Wildnis-Abenteuer etwas vorbereitet, doch er sei einfach nicht mehr so fit wie zu seiner Blütezeit als Profiathlet. "Die Balance ist bei zwei Metern Körpergröße und knapp 118 Kilo schwierig, weil eben die Muskulatur nicht mehr so kräftig ist wie früher", erklärt der Olympiazweite von 1984 dem Blatt weiter. Somit könnte es sein, dass Jürgen für besonders herausfordernde Dschungelprüfungen gesperrt wird. In der vergangenen Staffel war dies beispielsweise bei Heinz Hoenig (73) der Fall, der aufgrund seines Alters und seiner körperlichen Verfassung öfter aussetzen musste.

Abgesehen von einer möglichen Sperre bei einigen Challenges im Dschungel freut sich Jürgen auf die Zeit in Australien. Eine Sache findet er allerdings nicht so toll: Während des Drehs im Camp ist er von seiner Freundin Francesca getrennt. "In den 20 Jahren, die wir zusammen sind, waren wir ganze acht Stunden mal getrennt, glaube ich. Länger nicht", gestand der 66-Jährige gegenüber RTL vor wenigen Tagen. Doch seine Liebste wird Jürgen sicherlich die Daumen drücken und ihn vorher ordentlich motivieren.

Getty Images Jürgen Hingsen, 1986

ActionPress / AEDT Jürgen Hingsen und seine Partnerin Francesca im Dezember 2024

