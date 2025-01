Nach schwierigem Jahr: Marc Terenzi kündigt Comeback an

Marc Terenzi (46) hat ein bewegtes Jahr hinter sich, doch nun will der Sänger ein neues Kapitel beginnen. Auf Instagram verkündete der ehemalige Boyband-Star und Reality-TV-Liebling sein Comeback. "Nach einer tiefgreifenden und transformierenden Reise habe ich neue Stärke und Klarheit gefunden. Die Zeit für eine Rückkehr ist nah, und ich kann es kaum erwarten, dieses neue Kapitel mit euch allen zu teilen", schrieb er in seinem Instagram-Post. Der Beitrag folgt auf eine turbulente Zeit, in der Marc nicht nur eine Trennung von seiner Partnerin Verena Kerth (43) durchstehen, sondern auch einen Entzug in einer Suchtklinik hinter sich bringen musste.

Nach seiner Trennung und den gesundheitlichen Herausforderungen zog sich Marc vorübergehend zurück. Eine Zeit lang fand er Unterschlupf bei einem Freund in der Türkei, wo er offenbar die Gelegenheit nutzte, um zur Ruhe zu kommen und über sein Leben nachzudenken. Die Entscheidung für den Entzug soll ein wichtiger Schritt in Richtung eines Neuanfangs gewesen sein. Mit seinem Comeback-Post scheint er nun die nötige Energie und Entschlossenheit gefunden zu haben, um wieder aktiv zu werden – sowohl beruflich als auch privat.

Der Musiker, der einst mit der Band "Natural" große Erfolge feierte und später als Solokünstler arbeitete, blickt auf eine Karriere voller Höhen und Tiefen zurück. Auch im Reality-TV machte er sich einen Namen, etwa durch seinen Sieg bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Privat sorgte er oft für Schlagzeilen – sei es durch seine Beziehung mit Sarah Connor, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat, oder durch andere spektakuläre Liebesgeschichten. Trotz aller Turbulenzen bleibt Marc ein Kämpfer, der bereit ist, sich immer wieder neu zu erfinden. Fans sind nun gespannt, was sie im kommenden Kapitel seines Lebens erwartet.

Instagram / marc_terenzi Popstar Marc Terenzi

ActionPress Marc Terenzi, Sänger

