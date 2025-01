Sarah Connor zahlte Klinikentzug ihres Ex-Manns Marc Terenzi

2024 war kein einfaches Jahr für Marc Terenzi (46). Nach seiner Trennung von Verena Kerth (43) im Juli des vergangenen Jahres ließ sich der Musiker in eine Entzugsklinik einweisen. Dort verbrachte er einige Wochen – und musste sich deshalb mit massiven finanziellen Problemen herumschlagen. Die Kosten der Klinik stürzten ihn in die Pleite. In der Sat.1-Dokumentation "Über Geld spricht man doch!" spricht der gebürtige Amerikaner nun darüber, wie er trotz des fehlenden Geldes seinen Entzug durchziehen konnte: Seine Ex-Frau Sarah Connor und deren neuer Ehemann Florian kamen für die Kosten auf.

Auch lange nach dem Entzug ist er – zumindest was seine finanziellen Mittel angeht – nicht wieder auf den Beinen. In der Sendung erklärt er, dass er immer noch sehr hohe Schulden hat, die er nicht so einfach ausgleichen kann. Seine Freunde und Familie kamen für seine Fixkosten auf, damit er sich nicht noch mehr verschuldet. Seine Kreditkarten habe er am Monatsanfang bereits ausgereizt. Wie kam er während dieser Zeit für seine anfallenden Ausgaben auf? Marcs Vertraute stellten ihm ein monatliches Taschengeld zur Verfügung. Wie in der Show allerdings auch gezeigt wird, schafft er es durch TV-Auftritte, aus seinen Schulden herauszukommen.

Mittlerweile hat sich Marc auf Mallorca niedergelassen. Dort ist er gerade dabei, mithilfe seines Freundes Jan Witte eine Eisdiele zu eröffnen. Das soll ihm dabei helfen, auch den Rest seiner hohen Schulden endlich zu tilgen. Wie er gegenüber der Bild schilderte, arbeitet er an weiteren TV-Formaten und hat sogar einen Podcast-Deal an Land gezogen. "Ich wache jeden Tag mit einem guten Gefühl auf. Und so soll es auch bleiben. Die Insel tut mir gut", erzählte er im Dezember gegenüber dem Blatt.

