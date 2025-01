Sam Dylan äußert sich zu Trennungsgerüchten mit Rafi Rachek

Sam Dylan (33) stehen aufregende Wochen bevor: Der TV-Star macht sich bald auf den Weg nach Australien, um im Dschungelcamp durchzustarten. Doch bevor er in den Flieger steigt, stellt er in einem Interview mit RTL-Moderatorin Katja Burkard (59) einiges klar. "Jetzt gibt es Gerüchte, dass ihr getrennt seid, weil Rafi (35) nicht mitkommt nach Australien", hakte Katja nach. Sams Antwort darauf fällt ganz deutlich aus: "Wir sind nicht getrennt. Es gibt einen Schicksalsschlag bei uns privat, da möchte ich aber nichts zu sagen." Trotz allem seien die beiden ein starkes Team, wie Sam betont: "Uns geht's gut, wir sind seit dem Sommerhaus der Stars so gefestigt wie nie zuvor."

Und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten: Im gleichen Zuge verrät Sam auch, dass sein Liebster ihn nun doch auf die Reise begleiten wird: "Ich freue mich darauf, ihn doch mit nach Australien zu nehmen." Die Spekulationen um eine mögliche Krise in Sam und Rafis Beziehung halten sich trotzdem hartnäckig – nicht zuletzt, weil der Rettungssanitäter kürzlich überraschend eine Social-Media-Pause angekündigt hat. Kurz darauf sorgte Sam mit kryptischen Zeilen für weiteres Rätselraten. "Im Leben gibt es leider diese Tage, von denen man hofft, dass sie nie kommen werden. Umso wichtiger ist es, jeden Moment zu schätzen", teilte der ehemalige Prince Charming-Kandidat online mit. Doch im Promiflash-Interview vor wenigen Wochen ließ er keinen Zweifel an ihrer Liebe: "Das Sommerhaus hat uns gestärkt, weil wir jetzt noch mehr wissen, was wir an dem anderen haben." Necken statt Streiten sei ihr Rezept – und offenbar ein ziemlich erfolgreiches.

Auch bei der Wahl seiner Luxusartikel für den australischen Busch sorgte Sam bereits für Aufsehen. Wie er auf Instagram verriet, scheinen seine kreativen Ideen beim Sender allerdings auf wenig Begeisterung zu stoßen. "Zum Beispiel wollte ich ein Designer-Outfit mitnehmen – abgelehnt", berichtete Sam. Seine zweite Wahl? Ein SodaStream! In einer Sprachnachricht erklärte er: "Fragen kostet ja nichts. Ich finde, es wäre mal cool, wenn was Neues an Luxusartikeln dabei wäre, was noch nicht im Dschungel war." Strom würde das Gerät schließlich nicht benötigen. Doch auch dieser Vorschlag fiel anscheinend durch.

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

RTL / Boris Breuer Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

