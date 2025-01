Treue Ehe oder wilde Affären? So tickt Shah Rukh Khan privat

Bollywood-Star Shah Rukh Khan (59) mimt in seinen Filmen gerne den hingebungsvollen Romantiker. Nicht nur auf der Leinwand, sondern auch privat hat der beliebte Schauspieler sein persönliches Glück gefunden. Er und seine Frau Gauri gehen bereits seit über 30 Jahren als Ehepaar durchs Leben. Der dreifache Vater und die Filmproduzentin mussten in der Vergangenheit jedoch einigen hartnäckigen Affärengerüchten trotzen. So soll es zwischen ihm und der einstigen Miss World Priyanka Chopra (42) heiß hergegangen sein. Alle Infos zum Privatleben des Filmstars gibt es im Video von Promiflash!

