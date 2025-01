Ups: Sarah Engels' Kleid platzte kurz vor Silbereisen-Show

Sängerin Sarah Engels (32) erlebte vergangenen Samstag einen kleinen Schock: Kurz vor ihrem Auftritt bei Florian Silbereisens (43) "Schlagerchampions 2025" platzte ihr Kleid. Die Brünette stand plötzlich ohne Outfit da. Aufgeregt berichtete sie ihren Followern auf Instagram von dem Vorfall: "Also Leute, das Make-up sitzt, aber ich habe leider kein Kleid mehr [...], eigentlich müsste ich gerade sogar schon auf dem roten Teppich sein", klärte sie auf.

Um ihre Fans nicht zu enttäuschen, trat die Sängerin ganz spontan mit ihren Alltagsklamotten auf den roten Teppich – doch dann kam die Rettung: Eine Mitarbeiterin aus der Kostümabteilung reparierte die grün schimmernde Abendrobe. "Puh, da hatte ich noch mal Glück", berichtete die ehemalige DSDS-Kandidatin. In ihrer Instagram-Story sprach die TV-Persönlichkeit zuvor sogar darüber, ob ihre Robe platzen würde. "Drückt mir die Daumen, dass ich in mein Kleid passe. Ich habe das gestern in der Probe nicht zu bekommen", betonte die Mama.

Ihr Bauchgefühl täuschte Sarah also offensichtlich nicht – die ganze Situation nahm sie aber mit Humor. "Ich ziehe einfach deine Klamotten an", scherzte sie vorher zu ihrem Mann Julian Engels (31). Letzterer spielte im Hintergrund mit der gemeinsamen Tochter Solea. Ihre Familie und die Karriere bekommt die Powerfrau eigentlich gut unter einen Hut. Nur mit ihrem Ex-Freund und Vater von Sohn Alessio, Pietro Lombardi (32), gerät die Sängerin immer wieder aneinander. Zuletzt sollen die beiden laut Bild sogar vor Gericht gestanden haben, um die Zeiten für das Sorgerecht festzulegen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Engels im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels mit ihren Kindern, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige