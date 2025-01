10 Jahre Ehe: Jessica Simpson und Eric verkünden Trennung

Lange wurde darüber gemunkelt, jetzt bestätigt Jessica Simpson (44) es selbst gegenüber People: Sie und ihr Ehemann Eric Johnson (45) lassen sich nach zehn gemeinsamen Jahren scheiden. "Eric und ich haben getrennt gelebt, um eine schmerzhafte Situation in unserer Ehe zu bewältigen. Unsere Kinder stehen an erster Stelle, und wir konzentrieren uns darauf, was das Beste für sie ist", erklärt sie in einem Statement. Weiterhin bedankt sie sich für all die Unterstützung, die ihnen in dieser Zeit entgegengebracht wurde, bittet aber auch höflich um etwas Privatsphäre. Die Sängerin und der ehemalige NFL-Spieler möchten diese schwierige Zeit als Familie verarbeiten.

Schon im Oktober 2024 kamen die ersten Gerüchte auf, dass es in der Beziehung von Jessica und Eric nicht ganz rund läuft. Denn schon seit Juni tauchte die "Irresistible"-Interpretin immer wieder ohne ihren Ehering auf und ihr damaliger Noch-Ehemann war schon lange nicht mehr in Beiträgen auf ihren Social-Media-Accounts aufgetaucht. Dann steckte ein Insider gegenüber InTouch: "Es ist praktisch vorbei. Es wird nicht mehr lange dauern, bis sie die Scheidung einreicht." Mitte November wurde bekannt gegeben, dass sie schon nicht mehr zusammen wohnen – was die Gerüchte um die bröckelnde Ehe nur noch verfestigte.

Trotz der anhaltenden Gerüchte kommt die tatsächliche Scheidung etwas überraschend. Im März des vergangenen Jahres schien nämlich noch alles relativ gut zu verlaufen – sie gingen sogar zur Paartherapie, um Streitigkeiten ordentlich zu klären. Ein Informant meinte zu Life & Style: "Jessica und Eric sagen, dass die Paarberatung ihre Ehe wirklich gerettet und ihnen unschätzbare Lektionen fürs Leben erteilt hat." Offensichtlich hat die Therapie letztendlich nicht dabei geholfen, ihre Ehe aufrechtzuerhalten, obwohl sich die Quelle sicher gewesen war, dass sie dadurch verstanden hätten, ihre Beziehung als Priorität zu sehen.

Jessica Simpson, Schauspielerin

Eric Johnson und Jessica Simpson, November 2014

