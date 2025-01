Brooke Shields hat in ihrem Sexleben viele Schwierigkeiten

Schauspielerin Brooke Shields (59) schreibt in ihrem neuen Buch "Brooke Shields is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Ageing as a Woman" (zu Deutsch: Brooke Shields darf nicht alt werden: Gedanken zum Altern als Frau) ganz offen über ihr derzeitiges und früheres Sexleben. In dem zehnten Kapitel betont die "Blaue Lagune"-Darstellerin, sie habe in ihren 20-ern einen glühenden Sexualtrieb gehabt, diesen aber aufgrund ihrer Vergangenheit nicht ausleben können. Mittlerweile erlebe sie genau das Gegenteil: Sie habe oft keine Lust auf Sex mit ihrem langjährigen Mann Chris Henchy. "35 Jahre später tue ich manchmal so, als ob ich schlafe, wenn ich weiß, dass Chris in Stimmung ist", gibt sie zu.

Brooke fände ihren Partner weiterhin "heiß", doch die Zeichen des Älterwerdens stehen ihr im Weg. Sie betont: "Ich mache den ganzen körperlichen Scheiß durch, der mit dem Altern einer Frau einhergeht [...], in meinem natürlichen Zustand fühle ich mich weniger attraktiv für ihn als jemals zuvor." Sogar ein Arzt riet ihr zu mehr Sex, da es die Hormone ins Gleichgewicht bringe. Worauf das Model gesteht: "Sex kann für mich sehr schmerzhaft sein." Um den Akt mit dem Partner zu genießen, brauche sie Lotion, die richtige Nachtwäsche, ein spezielles Kissen und manchmal sogar Tequila.

Diesen Aufwand betrieb Brooke nicht immer, um guten Geschlechtsverkehr zu haben. Als sie 40 Jahre alt war, führte ein Chirurg ohne ihr Einverständnis eine Vaginalstraffung durch, die zu den heutigen Schmerzen führte. Eigentlich war die Autorin für eine medizinisch begründete Schamlippenverkleinerung zu dem Mediziner gegangen, da sie seit ihrer Jugend unter Schmerzen litt. Der Chirurg nannte den ungewollten Eingriff im Nachhinein einen "kleinen Bonus." Aus Scham ging sie nicht rechtlich gegen ihn vor – jetzt wolle sie aber damit an die Öffentlichkeit gehen und insbesondere anderen Frauen Mut machen.

Instagram / brookeshields Chris Henchy und Brooke Shields

Getty Images Brooke Shields, Schauspielerin

