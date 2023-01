Geständnis: Brooke Shields wurde vor 30 Jahren vergewaltigt!

Brooke Shields (57) spricht zum allerersten Mal über die wohl dunkelste Zeit in ihrem Leben! Die US-amerikanische Schauspielerin stand schon von klein auf im Rampenlicht. Mit dem Film "Die blaue Lagune" gelang ihr der internationale Durchbruch. In den 80ern zählte sie zu den schönsten Frauen der Welt und wurde vom Time-Magazin sogar zum "Gesicht der 80er" gekürt. Alles schien für sie perfekt zu laufen – doch nun offenbarte sie das Gegenteil: Brooke wurde vergewaltigt...

In dem Dokumentarfilm "Pretty Baby: Brooke Shields" berichtete die heute 57-Jährige zum ersten Mal von dem traumatischen Erlebnis, das sich vor 30 Jahren abspielte. Damals habe sie einen Bekannten auf sein Hotelzimmer begleitet, dort habe er ihr ein Taxi rufen wollen – doch es kam alles anders. Er verschwand im Bad, kam nackt zurück und sei über Brooke hergefallen. "Es war wie ein Ringen. Ich hatte Angst, mir würde die Luft abgewürgt", erinnert sich der TV-Star in der Doku. Aus Angst habe sie sich kaum gewehrt: "Ich dachte nur: 'Bleib am Leben und dann raus hier'."

Brooke habe über den schrecklichen Vorfall lange nicht sprechen können – sie habe es schlichtweg nicht wahrhaben wollen. "Es hat mich viele Jahre Therapie gekostet, um überhaupt darüber sprechen zu können", erklärte die zweifache Mutter. Inzwischen sei sie aber bereit, dieses Erlebnis zu teilen, vor allem mit anderen Betroffenen: "Ich hoffe, dass ich eine Art Fürsprecherin sein kann."

