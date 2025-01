Brooke Shields bekam ungewollt eine Vaginalstraffung

Brooke Shields (59), bekannt aus Filmen wie "Die blaue Lagune", hat in ihrem neuesten Buch "Brooke Shields darf nicht alt werden – Gedanken zum Altern als Frau" ein traumatisches Erlebnis aus ihrer Vergangenheit enthüllt. Die Schauspielerin, die damals 40 Jahre alt war, hatte sich einer medizinisch begründeten Schamlippenverkleinerung unterzogen, da sie seit ihrer Jugend unter Schmerzen und Wundscheuern litt. Doch bei der Verkleinerung blieb es nicht: Ohne ihre Zustimmung führte ihr Chirurg zusätzlich eine Vaginalstraffung durch. Von dieser unangekündigten Operationserweiterung erfuhr Brooke erst bei einer Nachuntersuchung, als der Arzt ihr begeistert von seinem "kleinen Bonus" berichtete.

In ihrem Buch beschreibt Brooke, wie tief sie der Vorfall erschütterte: "Es fühlte sich an wie eine bizarre Art der Vergewaltigung." Sie betont, dass es keinerlei medizinische Notwendigkeit für die zusätzliche Straffung gegeben habe und sie niemals zugestimmt hätte. Aus Scham und Wut sprach sie lange Zeit mit niemandem darüber – nicht einmal mit ihrem Ehemann Chris Henchy, mit dem sie seit 2001 verheiratet ist. Auch rechtliche Schritte gegen den Arzt leitete sie nie ein, weil sie sich zu sehr schämte. Erst jetzt, viele Jahre später, fasste sie sich ein Herz, um im Rahmen ihrer Memoiren mit diesem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen und anderen Frauen mit ähnlichen Erfahrungen Mut zu machen.

Brooke bewegt sich seit ihrer Kindheit erfolgreich in der Öffentlichkeit. Sie erlangte zunächst als Model und später als Schauspielerin große Bekanntheit. Die gebürtige New Yorkerin thematisierte in der Vergangenheit mehrfach, welchen Druck die Filmindustrie auf Frauen ausübt, insbesondere in Bezug auf deren Körper und Erscheinung. In ihrem Buch spricht sie nicht nur über diese persönliche Erfahrung, sondern auch allgemein über die Herausforderungen des Alterns als Frau im Rampenlicht. Mit ihrem Ehemann Chris, einem Drehbuchautor, hat Brooke zwei Töchter, denen sie laut eigenen Angaben vermitteln möchte, wie wichtig es ist, als Frau selbstbewusst für sich selbst einzustehen.

Brooke Shields und Chris Henchy, Ehepaar

Brooke Shields, Filmdarstellerin