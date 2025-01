Das begeistert Lara Dandelion Seibert an ihrer GZSZ-Rolle

Lara Dandelion Seibert feierte im vergangenen Jahr ein Comeback: Obwohl ihr GZSZ-Charakter Zoe Vogt 2023 den vermeintlichen Serientod gestorben war, kehrte die Schauspielerin im April 2024 zurück zu der beliebten Vorabendserie. Das tat sie mit voller Begeisterung – denn wie sie jetzt in einem Interview mit RTL deutlich macht, ist sie sehr angetan von ihrer Rolle. "Ich liebe Zoes unglaubliche Ruhe. Sie ist wahnsinnig intelligent und ihren Mitmenschen stets einen Schritt voraus", schwärmt der TV-Star und fügt hinzu: "Außerdem fasziniert mich, wie undurchsichtig sie ist – man weiß nie, was als Nächstes passiert."

Lara verkörpert in der Kultshow allerdings keine Heldin. Ganz im Gegenteil – ihre Rolle steht eher auf der Seite der Bösen. Es scheint aber das zu sein, was ihr so viel Spaß bei den Dreharbeiten bereitet. "Ich kenne meine Figur mittlerweile so gut, dass ich ihre Motive besser nachvollziehen und sie dadurch glaubhaft darstellen kann. Gleichzeitig darf Zoe in Zukunft auch andere Seiten von sich zeigen – vielleicht auch etwas mehr Menschlichkeit?", gibt die gebürtige Hamburgerin preis.

Mit der Boshaftigkeit ihrer Figur hat Lara im echten Leben aber nichts gemeinsam. Wie sie erzählt, sei sie "ein sehr offener und kommunikativer Mensch" – weshalb Zoes negative Eigenschaften ihr in der Realität glücklicherweise noch nicht zum Verhängnis geworden seien. "Wenn mich Menschen auf der Straße erkannt haben, gab es bisher immer nur nette Kommentare oder gemeinsame Selfies – dafür bin ich sehr dankbar", erzählt die GZSZ-Bekanntheit und ergänzt: "Es ist ja schließlich 'nur' eine Rolle."

RTL / Rolf Baumgartner Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Zoe Vogt (Lara Dandelion Seibert) bei GZSZ

RTL / Anna Riedel Lara Dandelion Seibert

