Dieses "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar streitet nicht

Marina ist seit ihrer Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnahme total glücklich mit ihrem Robert. Auf Instagram beantwortet die Reality-TV-Kandidatin nun einige Fragen ihrer Fans – und gewährt dabei auch einen Einblick in das Leben der beiden als Paar. So verrät sie, ob sich die beiden im Laufe der Zeit schon einmal so richtig gestritten haben. "Tatsächlich nicht und da bin ich auch echt froh drum", erzählt die medizinische Fachangestellte. "Es kommt mal vor, dass wir ein bisschen diskutieren, aber es artet nie aus und wir lösen dennoch alle Themen als Team."

Es scheint also, als harmoniere es perfekt zwischen Marina und dem Projektleiter. Demnach ist es auch kein Wunder, dass sie kürzlich einen großen Schritt wagten. Wie das Ehepaar im Netz verkündete, erfüllte es sich den Traum von den eigenen vier Wänden und kaufte ein Haus! Jetzt gibt die Blondine auch preis, wo sie schon ganz bald wohnen werden. "Das Haus liegt im Kreis Düren", berichtet sie und erklärt außerdem, dass ihr Umzug für Ende Januar geplant ist.

Das "Hochzeit auf den ersten Blick"-Traumpaar der zehnten Staffel ist mittlerweile schon über ein Jahr verheiratet. Damit beweisen die beiden, dass das Sozialexperiment, einen fremden, von Experten individuell herausgesuchten Menschen zu heiraten, gelingen kann. Marina und Robert sind auch nach wie vor überglücklich – was sie auch zu ihrem einjährigen Jubiläum im vergangenen Sommer deutlich machten. "Niemals im Leben habe ich damit gerechnet, so einen wundervollen Mann zu heiraten. Ich empfinde so viel bedingungslose Liebe für dich, Robert. Du machst mich zur glücklichsten Frau", schwärmte die TV-Bekanntheit in den sozialen Medien.

Instagram / marina.b_hadeb.2023 Marina B. und Robert, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Stars

Instagram / marina.b_hadeb Marina und Robert von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

