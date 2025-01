Marina schwärmt von "Hochzeit auf den ersten Blick"-Reise

Marina nahm an der zehnten Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel teil und fand dort ihren Ehemann Robert. Bis heute gelten die beiden als absolutes Traumpaar – weshalb es nicht verwunderlich ist, dass die Reality-TV-Teilnehmerin nach wie vor in den höchsten Tönen von ihrer Zeit bei dem TV-Format schwärmt. In einer Instagram-Fragerunde erinnerte sie sich jetzt an das schönste Erlebnis zurück. "Definitiv die Hochzeitsreise! Die war so krass intensiv", betonte die medizinische Fachangestellte.

Für das frischgebackene Ehepaar ging es nach ihrer Hochzeit nach Namibia in die Flitterwochen. Marina gestand, fast täglich geweint zu haben, weil sie alles so unglaublich schön fand. Es war allerdings etwas anderes, was die Zeit vor Ort für sie so besonders machte. "Robert und ich konnten alles zusammen erleben und ich habe gemerkt, wie meine Gefühle ihm gegenüber immer stärker wurden", verriet die Beauty. Für ihren Mann dagegen fand der schönste Moment schon sehr viel früher statt. "Als ich aus dem Auto stieg und er mich zum ersten Mal gesehen hat", erzählte Marina.

Darüber hinaus beantwortete die Frau des Projektleiters noch viele weitere Fragen rund um ihre "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehe – und offenbarte währenddessen auch, ob sich das Paar bereits beim ersten Aufeinandertreffen ineinander verliebte. "Liebe auf den ersten Blick war es nicht", gestand Marina, fügte aber hinzu: "Zum Glück hat sich die Liebe aber bei uns entwickelt und sie wächst von Tag zu Tag." Mittlerweile sind die beiden rund anderthalb Jahre verheiratet und wirken so glücklich wie eh und je.

Instagram / marina.b_hadeb.2023 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar Marina und Robert in Namibia

Hochzeit auf den ersten Blick, SAT. 1 Marina und Robert bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

