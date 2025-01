War "Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina direkt verliebt?

Marina lernte ihren Ehemann Robert in der zehnten Staffel Hochzeit auf den ersten Blick kennen. Seitdem gelten die beiden als absolutes Traumpaar und scheinen auch bis heute überglücklich miteinander zu sein. Wie die Reality-TV-Teilnehmerin jetzt in einer Instagram-Fragerunde verriet, hat es allerdings nicht sofort zwischen ihnen gefunkt. "Liebe auf den ersten Blick war es nicht. Zum Glück hat sich die Liebe aber bei uns entwickelt und sie wächst von Tag zu Tag", betonte die Beauty.

Marina und der Projektleiter traten als völlig Fremde vor den Traualtar – es gehört nämlich zum Sozialexperiment, ein Expertenteam den richtigen Partner für einen finden zu lassen und diesen dann zu heiraten. Bei den beiden landete das Team scheinbar einen Volltreffer, wie die medizinische Fachangestellte zu ihrem einjährigen Jubiläum im Netz deutlich machte. "Niemals im Leben habe ich damit gerechnet, so einen wundervollen Mann zu heiraten. Ich empfinde so viel bedingungslose Liebe für dich, Robert. Du machst mich zur glücklichsten Frau", schwärmte sie.

Das Paar hat sich seit seiner "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnahme ein gemeinsames Leben aufgebaut – und wagte sogar vor wenigen Monaten den großen Schritt, ein Haus zu kaufen! "An unserem Hochzeitstag wurden uns die Schlüssel für unser neues, zukünftiges Zuhause übergeben. Das Haus, in dem wir hoffentlich die nächsten 100 Jahre leben, viele unglaublich schöne und auch traurige Momente erleben, eine Familie gründen, unsere Kinder aufwachsen sehen, Familienfeste und Partys feiern und ein Zuhause für uns erschaffen werden", verkündeten Marina und Robert voller Begeisterung in den sozialen Medien.

Sat.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Marina B. und Robert

Instagram / marina.b_hadeb Marina und Robert von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

