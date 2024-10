Hauskauf bei "Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina & Robert

Marina und Robert von Hochzeit auf den ersten Blick wagen einen besonderen Schritt in ihrer Beziehung: Die beiden TV-Stars haben ein Haus gekauft! Die freudigen News verkünden Marina und Robert jetzt auf ihren Instagram-Profilen. "An unserem Hochzeitstag wurden uns die Schlüssel für unser neues, zukünftiges Zuhause übergeben. Das Haus, in dem wir hoffentlich die nächsten 100 Jahre leben, viele unglaublich schöne und auch traurige Momente erleben, eine Familie gründen, unsere Kinder aufwachsen sehen, Familienfeste und Partys feiern und ein Zuhause für uns erschaffen werden", schreiben Marina und Robert zu ihrem Post.

Die Umbauten für ihr gemeinsames Haus sind bereits in vollem Gange, wie die beiden ebenfalls in dem Beitrag verraten. "Wir haben viel an unserem zukünftigen Zuhause gearbeitet und dort eine Menge Zeit verbracht. Immer wieder standen wir in unseren vier Wänden und konnten es nicht fassen, dass das jetzt unseres ist. Es ist einfach unglaublich, zu sehen, wie viel sich getan hat und wie viel sich noch verändern wird. Aktuell sind wir mitten in den Umbauten", geht es ebenfalls aus dem Post hervor. Marina und Robert wollen nun ihre Fans auf ihre Reise, "wie aus einem Haus, unser Zuhause wird", mitnehmen.

Im vergangenen Jahr gaben sich Marina und Robert bei "Hochzeit auf den ersten Blick" das Jawort – seitdem schweben die beiden auf Wolke sieben. Von Krisen fehlt bei Marina und Robert jede Spur, wie die medizinische Fachangestellte auf ihrem Social-Media-Account bereits verriet: "Wir haben bis jetzt immer alles offen und ehrlich angesprochen. Wir sind aber auch beide keine Typen, die streiten oder es darauf anlegen." Sie und ihr Liebster hätten eine sehr harmonische und liebevolle Beziehung.

Instagram / marina.b_hadeb.2023 Marina B. und Robert, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Stars

Sat.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Marina B. und Robert

