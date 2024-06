"Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina feiert Einjähriges!

Marina und Robert feiern ihr einjähriges Jubiläum. Anlässlich dieses besonderen Tages teilt die Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnehmerin ein Bild mit ihrem Schatz vor einer Wand aus pinkfarbenen und weißen Rosen. "Es war das schönste und verrückteste Jahr in meinem ganzen Leben. Keine Sekunde habe ich an meiner Entscheidung gezweifelt und ich habe auch keine davon bereut!", schwärmt die Beauty verliebt und fügt hinzu: "Niemals im Leben habe ich damit gerechnet, so einen wundervollen Mann zu heiraten. Ich empfinde so viel bedingungslose Liebe für dich, Robert. Du machst mich zur glücklichsten Frau."

Über die liebevollen Worte seiner Ehefrau ist ihr Partner sichtlich entzückt. Er kommentiert ihren Beitrag mit den rührenden Zeilen: "Mein Herz gehört nur dir und mich wirst du nicht mehr los. Du bist meine Traumfrau und mit dir will ich den Rest meines Lebens verbringen!" Auch die Fans sind ganz aus dem Häuschen und beglückwünschen die zwei. "Herzlichen Glückwunsch zum ersten Hochzeitstag!", schreibt beispielsweise ein Nutzer und ein weiterer stimmt mit ein: "Ich freue mich so sehr für euch und wünsche euch ein wunderschönes gemeinsames Leben – voller Liebe, Freude und unvergesslicher Momente."

Marina und der Projektleiter gaben sich 2023 bei "Hochzeit auf den ersten Blick" das Jawort. Seither läuft es zwischen den beiden offenbar hervorragend: Vor wenigen Wochen zogen die medizinische Fachangestellte und ihr Liebster sogar zusammen. Für Robert ging es von Berlin nach Dormagen, die Heimat seiner Frau. "Unsere Familie und Freunde unterstützen uns sehr und von daher wird auch Berlin immer ein Teil unseres Lebens bleiben!", merkte er auf Social Media an.

Instagram / robert_hadeb.2023 Marina und Robert, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2023

Sat.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Marina B. und Robert

