"Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar zieht in sein Haus ein

Für Marina und Robert ist heute ein ganz besonderer Tag: Das Hochzeit auf den ersten Blick-Paar bezieht lang ersehnt sein gemeinsames Haus. "Heute ist der Tag, auf den wir zehn Monate lang hingefiebert haben. Heute findet endlich der offizielle Umzug statt und wir freuen uns so unfassbar doll drauf", schwärmte Marina auf Instagram und ergänzte voller Vorfreude: "Heute werden wir das erste Mal in unserem Haus schlafen und ab heute können wir ankommen. Hier werden wir die schönsten Momente erleben, die tollsten Erinnerungen erschaffen und das Haus mit Liebe füllen."

Trotz des Einzugs muss noch einiges an dem Haus gemacht werden, wie sie gegenüber ihren Fans verriet. "Wir sind noch lange nicht am Ziel und ziehen gefühlt auf eine Baustelle, aber wir haben schon so verdammt viel geschafft und freuen uns auf jede weitere noch so kleine Veränderung in unserem Zuhause", machte die 30-Jährige deutlich. Nicht nur die Fans, sondern auch andere ehemalige Teilnehmer des Sozialexperiments scheinen ihnen das Liebesglück von ganzem Herzen zu gönnen. Unter anderem meldete sich Michelle aus der aktuellen Staffel in der Kommentarspalte zu Wort und gratulierte: "Ich wünsche euch, dass heute alles reibungslos klappt. Das Wetter spielt ja schon mal mit – kein Regen. Auf dass ihr euer Haus mit ganz viel Liebe und tollen Erinnerungen füllt."

Im "Hochzeit auf den ersten Blick"-Universum gelten Marina und Robert als absolutes Traumpaar. 2023 wagten die medizinische Fachangestellte und der Projektleiter den Sprung ins Ungewisse: Sie heirateten vor laufenden Kameras, ohne sich jemals vorher gesehen oder gekannt zu haben. Beide hofften, bei dem Experiment ihren Seelenverwandten zu treffen – und tatsächlich funkte es direkt! Gegenüber Sat.1 machte der 37-Jährige schon damals deutlich, dass er alles für die passende Frau an seiner Seite tun würde: "Für die richtige Partnerin würde ich an jeden Ort in der Welt ziehen."

Instagram / marina.b_hadeb Marina und Robert von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

Hochzeit auf den ersten Blick, SAT. 1 Marina und Robert bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

