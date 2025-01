Evanthia Benetatou zweifelt an ihrer Auswanderung nach Dubai

Evanthia Benetatou (32) verkündete vor ein paar Monaten, dass sie nach Dubai auswandern wird. Aktuell befindet sie sich inmitten des Umzugs, doch nun kommen ihr Zweifel. "Unsere Auswanderung läuft noch", schreibt die Influencerin in ihrer Instagram-Story und verrät: "Wobei ich gestehen muss, dass ich über Neujahr in den Vereinigten Arabischen Emiraten Erfahrungen gesammelt habe, die eine Enttäuschung in mir ausgelöst haben. Ich mag die Scheinwelt von Dubai leider gar nicht."

Ferner gibt Eva genauere Details darüber, welche Erfahrungen sie meint: "Ich bin einfach der natürliche Typ, der gerne einheimische, normale Dinge unternimmt, als auf den Burj Khalifa hochzufahren." Außerdem hat sie Bedenken, was die Mentalität des Wüstenstaats betrifft: "Ich messe mich nicht in der Gesellschaft. Auch nicht mit meinen Brüsten, Handtaschen oder meinem Schmuck, den ich trage. Geschweige denn von Kleidung." Trotz ihrer Zweifel bleibt die Medienpersönlichkeit aber bei ihrem Auswanderungsplan – denn Dubai hat einen überzeugenden Pluspunkt für sie: "Die größte Kinderfreundlichkeit bleibt trotz allem und das ist für meine Entscheidung der ausschlaggebende Punkt."

Im Interview mit Promiflash betonte die Mutter eines Sohnes, welche Bedeutung der Umzug nach Dubai für sie hat: Sie wünscht sich einen Neuanfang. "Mein Vorsatz für das neue Jahr ist, dass ich wirklich meine Auswanderung umsetzen kann, so wie ich mir das vorstelle, und ich einfach einen Neuanfang machen kann. Alles andere ergibt sich", äußerte sich Eva voller Hoffnung über die Zukunft von ihr und ihrem Sohn George.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Realitystar

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George, Dezember 2024

