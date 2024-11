Für Maura? Pete Wicks dementiert Gerüchte mit Tanzpartnerin

Pete Wicks (36) ist Teil der diesjährigen Strictly Come Dancing-Staffel. Seit September schwebt der The Only Way Is Essex-Star gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Jowita Przystał über das Parkett der britischen Tanzshow und scheint sich ziemlich gut mit ihr zu verstehen – was Gerüchte entfachte, dass die zwei ein bisschen mehr als nur Freundschaft verbindet. Die Spekulationen um eine romantische Beziehung zwischen ihnen wies die TV-Bekanntheit jetzt jedoch entschieden zurück. "Ich denke, es ist die Presse, die das denkt. Wir haben vom ersten Tag an gesagt, dass wir wirklich nur gute Freunde sind", stellte Pete zu Gast bei "Lorraine" klar. Durch die Proben verbringen sie sehr viel Zeit miteinander, weshalb sie sich sehr nahegekommen seien – jedoch lediglich auf freundschaftlicher Ebene.

Außerdem wird der 36-Jährige seit einiger Zeit mit einer ganz anderen Lady in Verbindung gebracht. Pete wurde in den vergangenen Monaten immer häufiger mit Maura Higgins gesichtet. In einer Folge des "We Need To Talk"-Podcasts im Oktober schien die Love Island-UK-Bekanntheit daraufhin zu bestätigen, dass es zwischen den beiden gefunkt hat. "Wir verstehen uns einfach sehr, sehr gut. Ich verehre ihn, er ist ein erstaunlicher Mensch", schwärmte sie und betonte, es habe beim ersten Aufeinandertreffen "sofort geklickt". "Unser Humor ist derselbe. Es ist wie dieser kranke, dunkle Humor. Er ist sehr beleidigend. Wir beschimpfen uns gegenseitig. Sehr böse, es ist urkomisch", fügte die Irin hinzu.

Nach der Dementierung der Liebesgerüchte mit Jowita scheint Maura nun also weiterhin freie Fahrt zu haben, was den Reality-TV-Star angeht. Ob das die Fans überrascht, bleibt fraglich – immerhin wurden die 34-Jährige und Pete bereits Anfang August ordentlich turtelnd erwischt. Nachdem zu diesem Zeitpunkt ein Beobachter behauptet hatte, die zwei hätten einen leidenschaftlichen Kuss ausgetauscht, lieferten Bilder, die durch The Sun veröffentlicht wurden, im vergangenen Monat den Beweis. Auf den Aufnahmen befanden sich die Moderatorin und die "Celebs Go Dating"-Bekanntheit im Restaurant Gloria in Ost-London und tauschten Küsse aus. Eine offizielle Bestätigung der angeblichen Romanze gab es bisher aber noch nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / p_wicks01 Pete Wicks und seine Strictly Come Dancing-Tanzpartnerin Jowita Przystal im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Maura Higgins im April 2023

Anzeige Anzeige