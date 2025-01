Pinke Haare: Knossi startet 2025 mit bunter Typveränderung

Neues Jahr, neues Ich: Knossi (38) beginnt 2025 mit einem ganz ausgefallenen Look. Auf Instagram präsentiert der Twitch-Streamer seine neue Haarfarbe: Pastellrosa! Der Webstar, der mit bürgerlichen Namen Jens Knossalla heißt, schreibt zu dem Schnappschuss: "Keine KI." In einem zusätzlichen Video zeigt der er, wie er auf die Überraschungsfarbe reagiert, für die sich sein Friseur entscheiden durfte. "2025 wird bunt", verkündet der ehemalige 7 vs. Wild-Teilnehmer und bittet seine Follower um ihre Meinungen.

Viele Fans freuen sich über den neuen Look des 38-Jährigen. "Sieht megaschön aus", schwärmt ein Follower unter dem Instagram-Post. Ein weiterer Fan findet: "Knossi kann alles tragen." Die Unterstützer des Streamers sind sich aber nicht ganz einig. Ein anderer User kommentiert: "Blond steht dir besser." Ein weiterer Nutzer bittet ihn sogar: "Äh nein, mach das weg!" Die meisten seiner Follower sind aber von der Farbe begeistert, die sie an Zuckerwatte oder einen Troll erinnert.

Knossi selbst vergleicht seine neue Frisur mit der von Justin Bieber (30). Der Sänger wechselte 2020 für sein Musikvideo zu "Yummy" die Haarfarbe. Zudem sieht der "Das Supertalent"-Moderator eine Ähnlichkeit zu Thanos, einer Figur der zweiten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie "Squid Game". Der Charakter wird von Choi Seung Hyun dargestellt, der Fans unter seinem Künstlernamen T.O.P bekannt ist. Der Rapper hat schon alle möglichen Haarfarben ausprobiert und begeisterte seine Fans nicht nur mit Lila und Pink, sondern auch mit blauen, grünen oder weißen Haaren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Knossi, YouTuber

Anzeige Anzeige

Chung Sung-Jun/ Getty Images AsiaPac T.O.P und G-Dragon auf einem Konzert, K-Collection In Seoul, März 2012

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Knossis neue Haarfarbe? Rosa steht ihm! Na ja, mir gefallen die Haare nicht so gut. Ergebnis anzeigen