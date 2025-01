Prinzessin Kate kämpft noch mit Nebenwirkungen vom Krebs

Im vergangenen Jahr bekam Prinzessin Kate (43) die Diagnose Krebs. Bis September unterzog sie sich einer Chemotherapie. Vor wenigen Stunden besuchte die Princess of Wales das Krankenhaus, in dem sie 2024 medizinisch wegen ihrer Erkrankung behandelt wurde. Im Royal Marsden Hospital berichtete Kate auch von ihren eigenen Erfahrungen mit dem Krebs – so gestand sie, dass sie immer noch mit Nebenwirkungen zu kämpfen habe. "Und das Reden... die Worte verschwinden völlig... zu verstehen, dass man als Patient zwar Nebenwirkungen der Behandlung hat, aber eigentlich sind es eher langfristige Nebenwirkungen", erklärte sie laut Daily Mail.

Nachdem sie ihre Chemotherapie abgeschlossen hatte, kehrte Kate nicht direkt in die Öffentlichkeit zurück. Während ihres Besuchs in der Klinik erklärte sie dazu. "Man denkt, dass die Behandlung abgeschlossen ist und man mit den täglichen Aufgaben weitermachen kann, aber das ist immer noch eine echte Herausforderung", räumte die 43-Jährige gegenüber den Angestellten ein. Zudem dachte sie auch an die Zeit zurück, in der sie sich einer Chemotherapie unterziehen musste. "Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich in die Sonne gehen musste. Man braucht viel Wasser und viel Sonnenlicht", schilderte die dreifache Mutter.

Ihre Krebsdiagnose machte Kate im vergangenen März mit einer sehr persönlichen Videobotschaft öffentlich. An welcher Form und Schwere der Erkrankung sie litt, war jedoch nie bekannt gegeben worden. Im Vorfeld hatte es allerhand Gerüchte gegeben, warum sich die Frau von Prinz William (42) Anfang 2024 nach einer Bauch-OP so ungewöhnlich lange aus der Öffentlichkeit zurückzog. Als dann Angestellte ihres behandelnden Krankenhauses ihre Krankenakte leaken wollten, entschloss sich Kate dazu, selbst an die Öffentlichkeit zu gehen.

Getty Images Prinzessin Kate im Januar 2025

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2024