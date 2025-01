Prinzessin Kate besucht Klinik, in der sie behandelt wurde

Prinzessin Kate (43) feiert ihren ersten öffentlichen Auftritt im neuen Jahr – doch es ist viel mehr als das. Die Princess of Wales besuchte am heutigen Nachmittag genau das Krankenhaus, in dem sie im vergangenen Jahr noch aufgrund ihrer Krebserkrankung behandelt wurde. Im Royal Marsden Hospital in London bedankte sie sich bei den Mitarbeitern für die fürsorgliche Betreuung und die gute medizinische Versorgung. Zudem nahm sich die Frau von Prinz William (42) auch Zeit, um nach einigen Krebspatienten zu sehen. Auf den rührenden Bildern unterhält sich Kate mit ihnen und verteilt liebevoll Umarmungen.

Die Klinik fühlte sich geehrt, Kate nach ihrem schweren vergangenen Jahr willkommen zu heißen. "Es war uns eine Ehre, Ihre Königliche Hoheit, die Prinzessin von Wales, heute Morgen im Royal Marsden in Chelsea begrüßen zu dürfen", freute sich Dame Cally Palmer, Chief Executive des Royal Marsden NHS Foundation Trust, wie People unter anderem berichtet. Bis vergangenen September wurde Kate in dem Krankenhaus mit einer Chemotherapie behandelt. Seither soll es ihr gesundheitlich gut gehen, Genaueres ist aber nicht bekannt.

Ihre erschütternde Diagnose machte die dreifache Mutter im vergangenen März in einem emotionalen Video bekannt. Zuvor zog Kate sich aus der Öffentlichkeit zurück. Dazu hieß es, dass sie sich einer Operation am Bauch unterziehen müsse. Wenig später und nach vielen Gerüchten ging sie schließlich persönlich mit einem Statement an die Öffentlichkeit. "Die OP war erfolgreich, obwohl bei den Tests nach der OP herausgefunden wurde, dass da doch Krebs war", erklärte Kate darin. Nach ihrer überstandenen Chemotherapie wolle sich die 43-Jährige im neuen Jahr wieder ihrer Arbeit widmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Dezember 2024