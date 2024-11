Diese royale Hochzeit stimmte Sarah Ferguson wehmütig

Sarah Ferguson (65) hat offenbart, dass die Hochzeit von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) im Jahr 2011 bei ihr intensive Gefühle hervorrief. Obwohl sie Williams Tante ist, wurde sie, im Gegensatz zu ihrem Exmann und ihren Töchtern, nicht zur Zeremonie in der Westminster Abbey eingeladen. So blieb ihr nichts anderes übrig, als die Geschehnisse wie unzählige andere Menschen aus der Ferne zu verfolgen – jedoch mit einem Unterschied: Während die Welt vor Rührung innehielt, weckten die Feierlichkeiten bei Sarah schmerzhafte Erinnerungen an ihre eigene Vergangenheit. Ihre Hochzeit mit Prinz Andrew (64) im Jahre 1986 hatte am selben Ort stattgefunden, weshalb die Eheschließung des jungen Königspaares bei der Herzogin von York zu einer intensiven Selbstreflexion über ihr Leben führte, wie sie jetzt im Gespräch mit The Daily erklärte.

In der US-amerikanischen TV-Show sprach die gebürtige Londonerin offen über ihre Ehe mit Andrew und die Herausforderungen, denen sie gegenüberstanden – insbesondere während der langen Trennungszeiten aufgrund seiner Verpflichtungen bei der Royal Navy. In ihrem Buch "Finding Sarah: A Duchess's Journey to Find Herself" hatte die 65-Jährige bereits offenbart, dass sie ihren Mann zu Beginn der Ehe nur etwa 40 Tage pro Jahr zu sehen bekam. Rückblickend gibt Sarah ihrem jüngeren Ich einen klaren Ratschlag: "Du musst nicht um die Liebe anderer buhlen. Liebe dich selbst und höre auf deine Instinkte."

Trotz ihrer Scheidung im Jahr 1996 betont die Adlige in Interviews immer wieder, dass sie und Andrew nach wie vor eine enge Beziehung pflegen. Gemeinsam haben sie zwei Töchter, Prinzessin Beatrice (36) und Prinzessin Eugenie (34), sowie mehrere Enkel und leben sogar zusammen in der Royal Lodge im Windsor Great Park. "Wir sagen immer, wir sind das zufriedenste geschiedene Paar der Welt", erklärte sie laut dem Mirror. So hält Sarah trotz aller Höhen und Tiefen an der Nähe zu ihrer Familie fest und blickt nur noch selten auf die schmerzhaften Momente ihrer Vergangenheit im engsten Kreis der royalen Familie zurück.

Getty Images Sarah Ferguson, Ex-Frau von Prinz Andrew

Getty Images Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice, britische Royals

