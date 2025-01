Schwangere Gisele Bündchen strahlt bei Spaziergang in Miami

Gisele Bündchen (44) ist nur noch wenige Monate von der Geburt ihres Babys entfernt. Doch auf neuen Fotos wirkt das Supermodel total entspannt. Die gebürtige Brasilianerin, die ihr erstes gemeinsames Kind mit Partner Joaquim Valente (35) erwartet, wurde von den Paparazzi bei einem Spaziergang mit ihren Hunden gesichtet. Dabei war die Beauty in einen lässigen Pullover, schwarze Leggings und eine Cap gekleidet und trug außerdem ein strahlendes Lächeln auf den Lippen. Der ausgewachsene Schäferhund lief treu neben der Unternehmerin her, während sie ihren kleinen Welpen auf dem Arm hielt.

Bereits im Oktober wurde bekannt, dass Gisele und Joaquim Nachwuchs erwarten. Die Beziehung der 44-Jährigen mit dem Jiu-Jitsu-Trainer begann zunächst freundschaftlich, entwickelte sich jedoch im vergangenen Jahr zu einer ernsthaften Partnerschaft. Nun kann Gisele die Geburt ihres kleinen Wunders kaum erwarten. "Sie freut sich auf das Baby und fühlt sich gut", plauderte ein Insider im vergangenen Oktober gegenüber People aus. Obendrein verriet die Quelle, dass sich die Blondine für eine Hausgeburt entschieden habe.

Giseles Ex-Partner Tom Brady (47) teilte nach der Bekanntgabe der Schwangerschaft traurige Songtexte auf Instagram und schien damit auf seine Gefühlslage hinzuweisen. Zu einem Foto von einem Sonnenuntergang postete der einstige Spitzensportler das Lied "Landslide", in dem es heißt: "Oh, Spiegel im Himmel, was ist Liebe? / Kann sich das Kind in meinem Herzen erheben? / Kann ich durch die wechselnden Gezeiten des Ozeans segeln? / Kann ich mit den Jahreszeiten meines Lebens umgehen?" Gemeinsam mit dem Model hat der Ex-Footballspieler zwei Kinder.

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

Instagram / tombrady Tom Brady und Tochter Vivian in Paris

