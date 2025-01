Thomas Anders feiert ohne Dieter Modern-Talking-Comeback

Thomas Anders (61) sorgt für eine echte Sensation: Zum 40. Jubiläum von Modern Talking kündigt der Sänger ein besonderes Revival an, das Fans wieder in die glanzvolle Zeit der 80er-Jahre zurückversetzen soll. Auf Instagram präsentiert der Musiker das Album "The 1st Album", das zahlreiche neu aufgenommene Hits des Duos enthält und seit Samstag auf allen bekannten Streaming-Plattformen verfügbar ist. Neben den Songs umfasst das Release auch ein 40-seitiges Fanbuch. Aber das ist noch nicht alles: Thomas plant gleich sechs weitere Alben, die über das Jahr hinweg veröffentlicht werden sollen. Während er von einem "musikalischen Revival der Extraklasse" spricht, glänzt einer jedoch durch Abwesenheit – die zweite Modern-Talking-Hälfte, Dieter Bohlen (70).

Die Rückkehr zur Modern-Talking-Ära findet ohne den ehemaligen Duettpartner des Sängers statt. Die Beziehung zwischen Dieter und Thomas gilt seit Jahren als schwer belastet, und nach einer Versöhnung sieht es nicht aus. Doch Fans müssen vielleicht gar nicht komplett auf die vertraute Dynamik verzichten: Thomas hätte mit Florian Silbereisen (43) einen geeigneten Ersatz für seinen früheren Bühnenpartner parat. Mit dem Schlagerstar verbindet ihn nicht nur eine erfolgreiche musikalische Zusammenarbeit, sondern auch eine langjährige Freundschaft. Ein Selfie der beiden von der Aufzeichnung der "Schlagerchampions" heizte die Spekulationen an. Es wird sogar überlegt, ob ein weiteres Modern-Talking-Duett mit Florian an seiner Seite denkbar ist, wie oe24 berichtet.

Rückblickend war die Karriere von Thomas Anders und Dieter Bohlen außergewöhnlich erfolgreich, aber auch von Konflikten geprägt. In den 80er-Jahren feierten sie als Modern Talking internationale Erfolge und landeten zu jener Zeit Hit auf Hit. Ihre Songs wie "Cheri, Cheri Lady" und "You're My Heart, You're My Soul" gelten bis heute als Klassiker. Doch Spannung zwischen den beiden war von Anfang an ein Thema. Während Dieter immer wieder für sein großes Ego kritisiert wurde, zeigte Thomas vor allem ab den 90er-Jahren seine Eigenständigkeit und baute sich als Solokünstler eine Karriere auf. Die neue Revival-Serie scheint daher nicht nur eine Hommage an die gemeinsame Zeit zu sein, sondern für Thomas auch der endgültige Schritt, Modern Talking auf seine Art zurückzubringen – ganz ohne Dieter.

ActionPress Thomas Anders und Dieter Bohlen, 1998

Thomas Anders und Florian Silbereisen

