Timothée Chalamet kommt mit Mietfahrrad zur Filmpremiere

Ein roter Teppich der anderen Art: Timothée Chalamet (29) überraschte Fans und Fotografen, als er zur UK-Premiere des Bob Dylan (83)-Biopics "A Complete Unknown" in London auf einem Mietfahrrad erschien. Lässig rollte der Schauspieler, der im Film die Musiklegende verkörpert, mit einem quietschgrünen Lime-Bike bis vor die Kameras. Nach einer geschickten Smartphone-Parkaktion präsentierte sich Timothée in einem eleganten schwarzen Anzug, kombiniert mit einer blau gemusterten Satinbluse – ein Auftritt, der genauso unkonventionell war wie die Musikikone, die er darstellt.

Der Streifen taucht tief in Bobs frühe Jahre ein und beleuchtet seinen Wandel vom Folk- zum Rockmusiker sowie seine ikonische Performance beim Newport Folk Festival 1965. Dabei sang und spielte Timothée die Songs selbst – eine Leistung, für die er bereits viel Lob erntete. In der "The Graham Norton Show" verriet der Dune-Star, dass ihm die lange Vorbereitungszeit zugutekam: "Wir wollten den Film schon vor fünfeinhalb Jahren drehen, aber wegen Covid und der Schauspielerstreiks wurde es immer wieder verschoben. Das hat mir viel Zeit gegeben, mich mit Dylans Musik und Einfluss zu beschäftigen."

Doch nicht nur beruflich sorgt Timothée für Gesprächsstoff. Auch privat zieht er Aufmerksamkeit auf sich – insbesondere durch seine Beziehung zu Kylie Jenner (27). Obwohl die beiden ihr Liebesleben meist privat halten, zeigten sie bei den Golden Globes eine sehr vertraute Seite. Laut Insidern ist der 29-Jährige mittlerweile fest in den Kardashian-Jenner-Clan integriert und versteht sich bestens mit Kylies Kindern Aire (2) und Stormi (6). "Es hat lange gedauert, bis Kylie ihn ihren Kindern vorgestellt hat. Aber jetzt ist er ein Teil der Familie", berichtete eine Quelle gegenüber People.

Getty Images Timothée Chalamet , Dezember 2024

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, September 2023

