Abenteurer Bear Grylls teilt seltenes Foto mit seiner Frau

Ein rarer Familienmoment: Bear Grylls gewährte seinen Fans anlässlich seines 25. Hochzeitstags einen Einblick in sein Privatleben. Der britische Abenteurer teilte auf Instagram ein herzerwärmendes Foto seiner Frau Shara sowie seines Sohnes Huckleberry, der am selben Tag seinen 16. Geburtstag feierte. In seiner emotionalen Bildunterschrift schwärmte Bear: "25 Jahre Hochzeitstag heute! Wow, wo ist die Zeit geblieben? Wir haben so jung geheiratet, aber es war das Beste, was ich je getan habe." An Huckles, wie er seinen Sprössling liebevoll nennt, richtete er die Worte: "Bescheiden, freundlich, klug, entschlossen – und das ist erst der Anfang! Du bist ein nicht zu bremsender junger Mann."

Reaktionen von Fans ließen nicht lange auf sich warten: Unter dem Post reihten sich liebevolle Kommentare und Glückwünsche aneinander. "Alles Gute zum 25. Hochzeitstag, Mr. und Mrs. Grylls! Und herzlichen Glückwunsch zum 16. Geburtstag, Huckleberry!", schrieb ein begeisterter Nutzer. Andere freuten sich besonders über die seltenen Einblicke: "Endlich sehen wir mal deine Frau und deinen Sohn!" Doch Bear hat noch mehr zu feiern: Neben seinem persönlichen Jubiläum steht die Premiere seiner neuen Netflix-Show "Celebrity Bear Hunt" kurz bevor.

Und diese verspricht Spannung pur. In "Celebrity Bear Hunt" wagen sich bekannte Gesichter wie Boris Becker (57), Mel B (49) und Danny Cipriani (37) in die Tiefen des costa-ricanischen Dschungels. Gemeinsam mit Ex-"This Morning"-Moderatorin Holly Willoughby (43), die das Survival-Format moderiert, sorgt Bear für actiongeladene Unterhaltung. Das Konzept? Die Stars müssen sich vor dem Outdoorprofi verstecken, während sie sich gleichzeitig den Herausforderungen der Wildnis stellen. Ab dem 5. Februar zeigt sich, wer dem "Jäger" entkommen kann.

Getty Images Bear Grylls im September 2024

Getty Images Boris Becker im Mai 2024

