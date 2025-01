Boris Becker ist ab Februar in Bear Grylls' Show zu sehen

In der Sendung "Bear Hunt – Die Promi-Jagd" stellt sich Boris Becker (57) den Herausforderungen der Natur. Wie Netflix jetzt bestätigt, beginnt das Survival-Abenteuer der Stars schon am 5. Februar. In der Show von Survival-Experte Bear Grylls werden zwölf Promis mit einer knallharten "Bärenjagd" im Dschungel Mittelamerikas konfrontiert. Der Brite testet seine Kandidaten vorab ganz genau und prüft, ob sie wirklich bereit sind, sich der Natur zu stellen. Danach geht es in eine nervenaufreibende Menschenjagd in der Wildnis. Bear jagt seine Kandidaten bis ans Limit – wer geschnappt wird, ist raus. Das Streaming-Portal bezeichnet das Format als "actiongeladene Wettbewerbsserie". Ob dieses Versprechen gehalten werden kann, erfahren die Fans schon in wenigen Wochen.

Neben Boris nehmen auch britische Superstars wie das Ex-Spice Girl Mel B. (49) und Model Lottie Moss (27) teil. Dass der ehemalige Tennisprofi antritt, ist bereits seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres bekannt. Für den Sportler könnte die Show eine positive Wirkung haben – das vermutete zumindest ein Insider gegenüber The Sun. "Er ist eine sensationelle Verstärkung für 'Bear Hunt', nicht zuletzt wegen der enormen Aufmerksamkeit, die er in den vergangenen Jahren bekommen hat", meinte die Quelle. Die Sendung soll Boris zurück ins Zentrum der medialen Aufmerksamkeit rücken.

Zuletzt war es um Boris eher ruhig geworden, nachdem er 2022 einige Monate in einem Gefängnis in Großbritannien verbracht hatte. Die Zeit hinter schwedischen Gardinen war eine Konsequenz von Insolvenzverschleppung gewesen. Seine frühzeitige Entlassung im Dezember 2022 war zwar medienwirksam, doch in den vergangenen Monaten schien der 57-Jährige sich eher auf seine Familie zu konzentrieren. Er soll sich mit seiner Liebsten Lilian de Carvalho Monteiro verlobt haben und baute sich mit ihr ein Leben in Mailand auf. Da Boris' Ex-Frau Lilly Becker (48) derzeit im Dschungelcamp ist und dort auch über ihre gemeinsame Vergangenheit plaudert, ist aktuell wieder häufiger von ihm zu lesen. Unter anderem offenbarte Lilly, wie sie den ehemaligen Wimbledon-Gewinner kennenlernte, aber auch, dass er seit Monaten lediglich die Schule ihres gemeinsamen Sohnes bezahlt.

Getty Images Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

